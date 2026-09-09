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cm grafica inacio milan 16 9 2026/27Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan, Gila não basta: em janeiro volta a mirar Inácio

Milan
G. Inacio
Rúben Amorim
M. Gila
Sporting

O zagueiro espanhol é imprescindível, mas sozinho não basta.

Três rodadas de campeonato já ficaram para trás, e o dado certo que surgiu no Milan é que o trabalho de Ruben Amorim começa a aparecer muito bem em seu time titular. Tudo, porém, muda com as entradas (ou os inícios) das alternativas que ele tem à disposição, com um setor em particular, o defensivo, que muda de nível com a presença ou não em campo de um único jogador.


Trata-se de Mario Gila, contratação importante do ponto de vista financeiro no verão e verdadeiro fiel da balança até aqui dos equilíbrios do Milan. Sozinho, porém, não basta e em janeiro, inevitavelmente, o clube voltará ao mercado.


  • COM GILA E SEM GILA

    Desde o início da janela de transferências, o ex-Lazio havia sido identificado como o reforço ideal para aumentar a qualidade tanto na marcação quanto na saída de bola desde trás do elenco, e os dados mostraram o quanto a contratação foi certeira. O problema, porém, é que Gila sozinho não basta e, além disso, a necessária gestão física de sua utilização, após os probleminhas sentidos no verão, obrigou Amorim a uma rotação importante na minutagem. E foi justamente quando ele não estava em campo que o Milan teve uma queda de rendimento defensivo, com os dois gols sofridos chegando justamente em sua ausência.

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  • Em janeiro, o foco volta para Inácio

    Assim, com Gabbia em baixa na hierarquia, Tomori reintegrado depois de ter sido colocado na porta de saída e Diawara ainda a ser descoberto, em janeiro será inevitavelmente o mercado a representar a tábua de salvação para Cardinale e seus homens. Primeiro, alguém terá de sair (e Tomori voltará a ser peça central nessa perspectiva), mas depois, informa a Gazzetta dello Sport, o Milan voltará a investir em Goncalo Inacio, sonho antigo do clube no verão europeu, mas que acabou permanecendo no Sporting de Lisboa.



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