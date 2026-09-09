Três rodadas de campeonato já ficaram para trás, e o dado certo que surgiu no Milan é que o trabalho de Ruben Amorim começa a aparecer muito bem em seu time titular. Tudo, porém, muda com as entradas (ou os inícios) das alternativas que ele tem à disposição, com um setor em particular, o defensivo, que muda de nível com a presença ou não em campo de um único jogador.





Trata-se de Mario Gila, contratação importante do ponto de vista financeiro no verão e verdadeiro fiel da balança até aqui dos equilíbrios do Milan. Sozinho, porém, não basta e em janeiro, inevitavelmente, o clube voltará ao mercado.



