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Omari Hutchinson Nottingham ForestGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Milan: exames médicos e assinatura para Omari Hutchinson

Milan
Mercado da bola
O. Hutchinson

Novo meia-atacante para o Milan: exames médicos e assinatura hoje

Omari Hutchinson, meia-atacante inglês de origem jamaicana, está na clínica “La Madonnina” para realizar exames médicos antes de assinar o contrato que o vinculará ao Milan. A assinatura está prevista para a tarde.


  • Hutchinson chega por empréstimo com opção de compra, que pode se tornar obrigação mediante o cumprimento de determinadas condições, vindo do Nottingham Forest.


    Nascido em 2003, depois de realizar os exames médicos de praxe e assinar o contrato, ele se juntará ao elenco de Amorim e será uma das opções para atuar na linha de três quartos no 3-4-2-1 do treinador português.

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