Omari Hutchinson, meia-atacante inglês de origem jamaicana, está na clínica “La Madonnina” para realizar exames médicos antes de assinar o contrato que o vinculará ao Milan. A assinatura está prevista para a tarde.
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Milan: exames médicos e assinatura para Omari Hutchinson
Hutchinson chega por empréstimo com opção de compra, que pode se tornar obrigação mediante o cumprimento de determinadas condições, vindo do Nottingham Forest.
Nascido em 2003, depois de realizar os exames médicos de praxe e assinar o contrato, ele se juntará ao elenco de Amorim e será uma das opções para atuar na linha de três quartos no 3-4-2-1 do treinador português.
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