Omari Hutchinson, meia-atacante inglês de origem jamaicana, está na clínica “La Madonnina” para realizar os exames médicos antes de assinar o contrato que o vinculará ao Milan. A assinatura está prevista para a tarde.
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Milan: exames médicos e assinatura de contrato para Omari Hutchinson
Hutchinson chega por empréstimo com opção de compra que pode se tornar obrigação de compra ao atingir determinadas condições do Nottingham Forest.
Nascido em 2003, após realizar os exames médicos de praxe e assinar o contrato, ele se juntará ao elenco de Amorim e será uma das opções para atuar pela meia no 3-4-2-1 do treinador português.
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