O treinador português teve um mês para trabalhar em contato direto com a maior parte dos jogadores, entre Milanello e a turnê, e assim chegou às conclusões, comunicando claramente ao proprietário do Milan e aos dirigentes, Almstadt em primeiro lugar, quais são os jogadores que, segundo ele, não são úteis para as suas ideias de jogo.





Os nomes conhecidos são os de Odogu, Tomori e Fofana, fora do projeto e livres para encontrar outra solução, enquanto, de forma um pouco surpreendente, também foi citado Christopher Nkunku, no mercado depois de ter chegado ao Milan há apenas um ano por nada menos que 37 milhões de euros. Agora ele está na shortlist dos que podem sair: esses jogadores estão de saída e já se trabalha para encontrar a melhor solução para uma transferência, tanto que não treinam e não treinarão com os companheiros e não serão convocados para o amistoso com o Manchester United no Ferragosto. Há também outros jogadores potencialmente de saída, como Filippo Terracciano, Estupinan e Santi Gimenez.