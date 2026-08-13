Gerry Cardinale em Milanello de helicóptero, para decidir os rumos do Milan. O número 1 da RedBird, como antecipado nos últimos dias, chegou ao centro de treinamento de Carnago para se encontrar com o time e o técnico.
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Milan, encontro Cardinale-Amorim: eis a lista dos excedentes, e de surpresa também tem Nkunku
A hora das escolhas
Hoje foi o dia das escolhas, como Amorim havia anunciado: chegou uma decisão definitiva sobre quem pode ficar e quem, por outro lado, terá de deixar o Milan, além de uma avaliação do mercado de transferências, que, depois das chegadas de Ramos e Gila, viveu um longo momento de pausa e agora precisa ser retomado nas últimas duas semanas de agosto, para dar forma definitiva ao Milan.
Saídas e chegadas
O técnico português havia dito isso durante a entrevista coletiva de apresentação: antes de tomar qualquer tipo de decisão, precisaria primeiro avaliar pessoalmente os jogadores à disposição. Amorim, portanto, expôs suas ideias e suas decisões à diretoria, mas a palavra final é sempre de Gerry Cardinale.
A lista dos excedentes
O treinador português teve um mês para trabalhar em contato direto com a maior parte dos jogadores, entre Milanello e a turnê, e assim chegou às conclusões, comunicando claramente ao proprietário do Milan e aos dirigentes, Almstadt em primeiro lugar, quais são os jogadores que, segundo ele, não são úteis para as suas ideias de jogo.
Os nomes conhecidos são os de Odogu, Tomori e Fofana, fora do projeto e livres para encontrar outra solução, enquanto, de forma um pouco surpreendente, também foi citado Christopher Nkunku, no mercado depois de ter chegado ao Milan há apenas um ano por nada menos que 37 milhões de euros. Agora ele está na shortlist dos que podem sair: esses jogadores estão de saída e já se trabalha para encontrar a melhor solução para uma transferência, tanto que não treinam e não treinarão com os companheiros e não serão convocados para o amistoso com o Manchester United no Ferragosto. Há também outros jogadores potencialmente de saída, como Filippo Terracciano, Estupinan e Santi Gimenez.
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