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Milan dá show contra o United com Chukwueze e Ramos: Amorim vence por 4 a 2 de virada

Manchester United x Milan
Milan
Manchester United
Amistosos de clubes

Reviva conosco, ao vivo, o último amistoso da equipe de Amorim antes da estreia na Serie A contra o Torino.

Troféu Super Cup

Manchester United-Milan 2-4

Gols: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (M), 71' Loftus Cheek (M)


Torriani defende pênalti de Bruno Fernandes (Ma) aos 41'


O Milan derrota o Manchester United por 4 a 2 de virada, conquista o troféu Super Cup, consegue a primeira vitória da preseason e, sobretudo, dá sequência ao seu caminho na preparação de verão, mostrando várias coisas positivas e algumas negativas, no amistoso de luxo de Ferragosto, às 16h45, em Breslávia.

Depois de ter empatado com a Inter no dérbi de Perth e sofrido uma pesada derrota por 3 a 0 para o Chelsea na Indonésia, o Milan de Ruben Amorim, ex que teve uma saída ruim dos ingleses e encontra uma pequena vingança,vira o placar na Polônia, contra os Reds de Michael Carrick.

Os dois primeiros gols saem no primeiro tempo, com Maguire em cobrança de escanteio e Chukwueze em assistência de Ramos; depois, no segundo, marcam Dorgu em erro de Terracciano, Cisse em assistência de Chukwueze, Ramos novamente em assistência do nigeriano e Loftus Cheek em assistência do português. O Milan foi muito positivo na fase ofensiva, com um gol e duas assistências cada para Chukwueze e Ramos, que marcou pela primeira vez em sua primeira partida como titular com o Diavolo, enquanto algo precisa ser revisto na fase defensiva, independentemente da péssima atuação de Terracciano. Torriani defende um pênalti cobrado por Bruno Fernandes.

Último teste para o Milan, ainda pesadamente condicionado por ausências por lesão e mercado, a sete dias da estreia na Serie A, prevista para domingo, 23 de agosto, às 20h45, contra o Torino. Fora por escolha técnica, Fofana, Tomori, Odogu e Nkunku, já à margem do projeto, enquanto Gabbia, Gimenez, Leao e Pulsic ficaram ausentes por vários problemas físicos.







  • Os gols e os lances principais

    90'+2' - Toque delicioso de trivela de Modric para Comott, que, no segundo pau, não consegue vencer Lammens.


    81' - Torriani para Rashford no mano a mano, bloqueando a finalização do inglês, que havia escapado de Gila, e salvando o Milan do terceiro gol sofrido.


    71' - GOLEADA DO MILAN, LOFTUS-CHEEK! O inglês também marca, sendo acionado pelo esplêndido toque de um Ramos indomável: o ex-Chelsea arranca depois do meio-campo e bate Lammens no primeiro pau. Para Ramos, um gol e duas assistências.


    68' - VIRADA DO MILAN, RAMOS FAZ O 3 A 2! Jogada fantástica do Milan, que sai de trás, troca passes por quase um minuto, depois o habitual Ramos aciona Chukwueze pela direita: cruzamento perfeito e o português completa de cabeça para o gol, com um triângulo aberto. Duas assistências e um gol para o nigeriano.


    57' - EMPATE DO MILAN, CISSE! Bela jogada do Milan, saída de bola desde trás com Cisse, que acha Ramos, faz o pivô e aciona Chukwueze pela direita: muito bem o nigeriano ao cruzar em vez de chutar, com o ex-Catanzaro completando para a rede no segundo pau e fazendo o 2 a 2.


    51' - AMPLIA O UNITED, DORGU! Desastre de Terracciano, que recua fraco para Torriani sem ver que Dorgu estava chegando: foi fácil para o ex-Lecce se infiltrar e fazer o 2 a 1, mais uma loucura de Terracciano


    47' - O Milan se complica: falta pela direita para o United, cabeçada com desvio para o meio e por pouco Terracciano não faz contra, Torriani segura.


    41' - TORRIANI DEFENDE O PÊNALTI DE BRUNO FERNANDES! Bem o goleiro do Milan, que cai no canto direito e neutraliza o português.


    40' - Pênalti para o United! Loucura de Terracciano na saída de bola, tenta driblar dois, mas perde a bola na área; depois, Marciniak marca uma falta inexistente de De Winter em Tielemans e assinala um pênalti que não existiu.


    37' - EMPATE DO MILAN, CHUKWUEZE! Erro de Mazraoui, Jashari recupera a bola e se infiltra, toque para Goncalo Ramos: genial o ex-PSG, que entra na área e, em vez de chutar, com um esplêndido no look serve o nigeriano, que empurra para o gol livre. Que assistência do português!


    25' - Bruno Fernandes se infiltra pela esquerda, é acionado, finaliza de canhota, mas manda para fora.


    23' - Cissé de novo, boa jogada pela esquerda: entra na área, dá um drible e chuta no primeiro pau, mas sem força.


    18' - Mais uma finalização do Milan, a bola chega a Cisse após uma troca de passes: bate de primeira e manda por cima do travessão.


    15' - Milan de novo, confusão na área depois de um belo drible de Chukwueze, a bola sobra para Loftus-Cheek: chute de direita, Lammens defende com o pé.


    8' - Responde o Milan, boa jogada de Pavlovic, que serve Jashari, toque para o meio para Loftus-Cheek: chute da entrada da área, forte, mas central.


    2' - O UNITED ABRE O PLACAR LOGO NO INÍCIO, MAGUIRE! Escanteio pela esquerda, o inglês ganha espaço para cabecear por cima de Musah e faz 1 a 0. Início de choque para o Milan.


    1' - Chance logo de cara para o United: Dorgu avança pela esquerda, entra na área e chuta forte, bem Torriani para mandar para escanteio.

    • Publicidade

  • A ficha da partida

    Manchester United-Milan 2-4

    Gols: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (Mi), 71' Loftus Cheek (Mi).


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. À disposição: Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. Téc. Carrick


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (aos 60' Gila), De Winter (aos 83' Diawara), Pavlovic (aos 83' Vladimirov); Chukwueze, Jashari (aos 60' Modric), Musah (aos 75' Ricci), Estupinan (aos 60' Bartesaghi); Loftus-Cheek (aos 83' Comotto), Cisse (aos 60' Saelemaekers); Ramos (aos 75' Camarda). Téc. Amorim.


    Advertidos com cartão amarelo: Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

    Expulsos: -

    Assistências: Bruno Fernandes (Ma), Ramos (Mi), Chukwueze (Mi), Chukwueze (Mi), Ramos (Mi)

    Árbitro: Marciniak (POL)

    Notas: aos 41', Torriani (Mi) defende pênalti cobrado por Bruno Fernandes (Ma)

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