Troféu Super Cup
Manchester United-Milan 2-4
Gols: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (M), 71' Loftus Cheek (M)
Torriani defende pênalti de Bruno Fernandes (Ma) aos 41'
O Milan derrota o Manchester United por 4 a 2 de virada, conquista o troféu Super Cup, consegue a primeira vitória da preseason e, sobretudo, dá sequência ao seu caminho na preparação de verão, mostrando várias coisas positivas e algumas negativas, no amistoso de luxo de Ferragosto, às 16h45, em Breslávia.
Depois de ter empatado com a Inter no dérbi de Perth e sofrido uma pesada derrota por 3 a 0 para o Chelsea na Indonésia, o Milan de Ruben Amorim, ex que teve uma saída ruim dos ingleses e encontra uma pequena vingança,vira o placar na Polônia, contra os Reds de Michael Carrick.
Os dois primeiros gols saem no primeiro tempo, com Maguire em cobrança de escanteio e Chukwueze em assistência de Ramos; depois, no segundo, marcam Dorgu em erro de Terracciano, Cisse em assistência de Chukwueze, Ramos novamente em assistência do nigeriano e Loftus Cheek em assistência do português. O Milan foi muito positivo na fase ofensiva, com um gol e duas assistências cada para Chukwueze e Ramos, que marcou pela primeira vez em sua primeira partida como titular com o Diavolo, enquanto algo precisa ser revisto na fase defensiva, independentemente da péssima atuação de Terracciano. Torriani defende um pênalti cobrado por Bruno Fernandes.
Último teste para o Milan, ainda pesadamente condicionado por ausências por lesão e mercado, a sete dias da estreia na Serie A, prevista para domingo, 23 de agosto, às 20h45, contra o Torino. Fora por escolha técnica, Fofana, Tomori, Odogu e Nkunku, já à margem do projeto, enquanto Gabbia, Gimenez, Leao e Pulsic ficaram ausentes por vários problemas físicos.