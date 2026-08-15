90'+2' - Toque delicioso de trivela de Modric para Comott, que, no segundo pau, não consegue vencer Lammens.





81' - Torriani para Rashford no mano a mano, bloqueando a finalização do inglês, que havia escapado de Gila, e salvando o Milan do terceiro gol sofrido.





71' - GOLEADA DO MILAN, LOFTUS-CHEEK! O inglês também marca, sendo acionado pelo esplêndido toque de um Ramos indomável: o ex-Chelsea arranca depois do meio-campo e bate Lammens no primeiro pau. Para Ramos, um gol e duas assistências.





68' - VIRADA DO MILAN, RAMOS FAZ O 3 A 2! Jogada fantástica do Milan, que sai de trás, troca passes por quase um minuto, depois o habitual Ramos aciona Chukwueze pela direita: cruzamento perfeito e o português completa de cabeça para o gol, com um triângulo aberto. Duas assistências e um gol para o nigeriano.





57' - EMPATE DO MILAN, CISSE! Bela jogada do Milan, saída de bola desde trás com Cisse, que acha Ramos, faz o pivô e aciona Chukwueze pela direita: muito bem o nigeriano ao cruzar em vez de chutar, com o ex-Catanzaro completando para a rede no segundo pau e fazendo o 2 a 2.





51' - AMPLIA O UNITED, DORGU! Desastre de Terracciano, que recua fraco para Torriani sem ver que Dorgu estava chegando: foi fácil para o ex-Lecce se infiltrar e fazer o 2 a 1, mais uma loucura de Terracciano





47' - O Milan se complica: falta pela direita para o United, cabeçada com desvio para o meio e por pouco Terracciano não faz contra, Torriani segura.





41' - TORRIANI DEFENDE O PÊNALTI DE BRUNO FERNANDES! Bem o goleiro do Milan, que cai no canto direito e neutraliza o português.





40' - Pênalti para o United! Loucura de Terracciano na saída de bola, tenta driblar dois, mas perde a bola na área; depois, Marciniak marca uma falta inexistente de De Winter em Tielemans e assinala um pênalti que não existiu.





37' - EMPATE DO MILAN, CHUKWUEZE! Erro de Mazraoui, Jashari recupera a bola e se infiltra, toque para Goncalo Ramos: genial o ex-PSG, que entra na área e, em vez de chutar, com um esplêndido no look serve o nigeriano, que empurra para o gol livre. Que assistência do português!





25' - Bruno Fernandes se infiltra pela esquerda, é acionado, finaliza de canhota, mas manda para fora.





23' - Cissé de novo, boa jogada pela esquerda: entra na área, dá um drible e chuta no primeiro pau, mas sem força.





18' - Mais uma finalização do Milan, a bola chega a Cisse após uma troca de passes: bate de primeira e manda por cima do travessão.





15' - Milan de novo, confusão na área depois de um belo drible de Chukwueze, a bola sobra para Loftus-Cheek: chute de direita, Lammens defende com o pé.





8' - Responde o Milan, boa jogada de Pavlovic, que serve Jashari, toque para o meio para Loftus-Cheek: chute da entrada da área, forte, mas central.





2' - O UNITED ABRE O PLACAR LOGO NO INÍCIO, MAGUIRE! Escanteio pela esquerda, o inglês ganha espaço para cabecear por cima de Musah e faz 1 a 0. Início de choque para o Milan.





1' - Chance logo de cara para o United: Dorgu avança pela esquerda, entra na área e chuta forte, bem Torriani para mandar para escanteio.