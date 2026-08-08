Na última temporada, Odogu jogou pouco, mas aprendeu muito: apenas duas participações, por alguns minutos, entre a Serie A e a Copa da Itália. A evolução do garoto é evidente, trabalhar ao lado de craques como Modric e Rabiot ajuda, mas o nível atual ainda não é suficiente para ter espaço no Milan e o clube quer proteger e valorizar o investimento feito 12 meses atrás junto ao Wolfburg, quando ele foi contratado por 7 milhões, mais 3 de bônus. A decisão tomada com seu agente é a de jogar uma temporada por empréstimo para evoluir e acumular experiência.