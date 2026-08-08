Ruben Amorim foi claro na entrevista coletiva de ontem: o elenco do Milan é grande demais e, a partir da próxima semana, o clube trabalhará nas saídas daqueles jogadores que não fazem parte dos planos. Pelo menos para a próxima temporada. Entre eles, certamente estará o jovem zagueiro David Odogu, nascido em 2006, que será cedido por empréstimo, com a fórmula do empréstimo com opção de compra por uma temporada.
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Milan, contatos com o Mainz por Odogu: formato e detalhes
NÃO ESTÁ PRONTO
Na última temporada, Odogu jogou pouco, mas aprendeu muito: apenas duas participações, por alguns minutos, entre a Serie A e a Copa da Itália. A evolução do garoto é evidente, trabalhar ao lado de craques como Modric e Rabiot ajuda, mas o nível atual ainda não é suficiente para ter espaço no Milan e o clube quer proteger e valorizar o investimento feito 12 meses atrás junto ao Wolfburg, quando ele foi contratado por 7 milhões, mais 3 de bônus. A decisão tomada com seu agente é a de jogar uma temporada por empréstimo para evoluir e acumular experiência.
MAINZ NA POLE
Schalke 04 e Anderlecht fizeram contatos tanto com o Milan quanto com os agentes de Odogu para buscar informações, mas é o Mainz o time que intensificou os contatos com o Milan e é visto como um ótimo destino. As partes estão negociando com base em um empréstimo com opção de compra, e há boas chances de que o negócio seja fechado nos próximos dias.
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