No fim, o empate é o resultado mais justo: a Juventus não merecia perder para um Milan que criou jogo (51% de posse de bola), mas chutou na direção do gol de Vicario apenas 3 vezes (contra 14 da Juventus) e só uma no alvo. No Allianz Stadium, entraram em campo duas equipes ainda incompletas, que podem evoluir e com algumas fragilidades evidentes no elenco. A Velha Senhora está um passinho à frente porque trabalha há mais tempo com Spalletti, enquanto Amorim está só no início da caminhada.
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Milan: Cissé já é melhor do que Saelemaekers e Loftus-Cheek; Amorim precisa dele e da volta de Pulisic
Saelemaekers e Rabiot decepcionam
Passar de um estilo de jogo mais conservador, como o de Allegri, para um mais propositivo, como o de Amorim, exige tempo e etapas graduais. Step by step, como diriam os ingleses. O Milan tentou controlar a partida também no Allianz Stadium, mas sofreu com a maior intensidade da Juventus, além do incômodo trabalho entrelinhas de Nico Gonzalez. Na avaliação geral, entram a atuação completa de De Winter, o carisma e a tenacidade de Gila e as defesas de um Maignan em grande forma. O que faltou foi qualidade nos últimos 25 metros: para Rabiot, tratou-se apenas de uma noite ruim, enquanto as maiores dúvidas recaem sobre Saelemaekers, que Amorim está reinventando no papel de meia-atacante. Em uma parte tão importante da engrenagem para desenvolver o jogo que Amorim tem em mente, são necessárias características diferentes.
Cissé e Pulisic são necessários
A emoção que ver Cisse jogar desperta é um sentimento que Amorim, como líder do vestiário, precisa preservar considerando os riscos da pouca idade. Mas os jogos passam e a convicção cresce: Cisse é um jogador pronto, direto, eficaz. Dois gols, um mais bonito que o outro, nas três primeiras partidas. Sinais inequívocos que o ex-Catanzaro está enviando ao mundo Milan e ao futebol italiano. Aquelas características, nos movimentos para entrar por dentro e na facilidade para encontrar o gol, que já o tornam peça central no 3-4-2-1 de Amorim.
Ao lado de Cisse ou como alternativa a ele, o Milan precisa de Pulisic. O verdadeiro Pulisic da primeira parte da temporada passada. Falta alguém que consiga atacar o gol, o meia-atacante que rompe a linha defensiva adversária. E que faça gols, sempre importantes quando o nível dos adversários também sobe. O americano ainda está atrasado fisicamente, mas é previsível que nesta semana aumente o ritmo para se candidatar a uma vaga entre os titulares contra a Lazio.
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