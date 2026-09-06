A emoção que ver Cisse jogar desperta é um sentimento que Amorim, como líder do vestiário, precisa preservar considerando os riscos da pouca idade. Mas os jogos passam e a convicção cresce: Cisse é um jogador pronto, direto, eficaz. Dois gols, um mais bonito que o outro, nas três primeiras partidas. Sinais inequívocos que o ex-Catanzaro está enviando ao mundo Milan e ao futebol italiano. Aquelas características, nos movimentos para entrar por dentro e na facilidade para encontrar o gol, que já o tornam peça central no 3-4-2-1 de Amorim.





Ao lado de Cisse ou como alternativa a ele, o Milan precisa de Pulisic. O verdadeiro Pulisic da primeira parte da temporada passada. Falta alguém que consiga atacar o gol, o meia-atacante que rompe a linha defensiva adversária. E que faça gols, sempre importantes quando o nível dos adversários também sobe. O americano ainda está atrasado fisicamente, mas é previsível que nesta semana aumente o ritmo para se candidatar a uma vaga entre os titulares contra a Lazio.