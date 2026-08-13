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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan, Cardinale em Milanello de helicóptero: agora a cúpula de mercado com Amorim

Milan

Dia decisivo para o mercado e o futuro do Milan: é hora das escolhas, nas chegadas e nas saídas.

Gerry Cardinale chegou neste momento a Milanello de helicóptero. O número um da RedBird, como antecipado nos últimos dias, está no centro de treinamento de Carnago para se encontrar com o elenco e o treinador.



  • O momento das escolhas

    Hoje é o dia das escolhas, como Amorim havia anunciado: haverá uma decisão definitiva sobre quem pode permanecer e quem, por outro lado, terá de deixar o Milan, além de um balanço sobre o mercado de transferências, que, depois das chegadas de Ramos e Gila, viveu um longo momento de pausa e agora precisa ser retomado nas últimas duas semanas de agosto, para dar forma definitiva ao Milan.




    • Publicidade

  • De saída e de chegada

    O técnico português já havia dito isso durante a coletiva de apresentação: antes de tomar qualquer tipo de decisão, precisaria primeiro avaliar pessoalmente os jogadores à disposição. Amorim vai apresentar suas ideias e suas decisões à diretoria, mas a palavra final sempre cabe a Gerry Cardinale.

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