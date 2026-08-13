Milan, Cardinale em Milanello de helicóptero: agora a cúpula de mercado com Amorim

Hoje é o dia das escolhas, como Amorim havia anunciado: haverá uma decisão definitiva sobre quem pode permanecer e quem, por outro lado, terá de deixar o Milan, além de um balanço sobre o mercado de transferências, que, depois das chegadas de Ramos e Gila, viveu um longo momento de pausa e agora precisa ser retomado nas últimas duas semanas de agosto, para dar forma definitiva ao Milan.











