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Tomori MilanGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Milan: caminho para Tomori rumo ao Fulham se abre

Milan
Mercado da bola
F. Tomori

O defensor inglês está fora dos planos e procura clube

Na frente de saídas do Milan, um dos nomes a ser mais observado nestas últimas horas de mercado é o de Fikayo Tomori. O defensor inglês, nascido em 1997, não faz parte dos planos de Ruben Amorim e seu futuro pode ser longe do clube rossonero. Entre as possibilidades surgidas nas últimas horas, segundo Sportmediaset, está a que leva ao Fulham, pronto para avaliar concretamente a oportunidade de levar de volta para a Inglaterra o zagueiro do Milan.


A situação, portanto, está em evolução, e o fim do mercado pode trazer uma aceleração repentina. Tomori, de fato, está atualmente fora do elenco e sua permanência em Milão parece tudo menos certa. O Fulham representa, no momento, um dos caminhos a serem monitorados com mais atenção, em um cenário no qual novos contatos podem se desenvolver justamente nos momentos finais da janela.


  • Para o Milan, trata-se-ia de uma venda importante, considerando a trajetória do defensor no clube. Chegado em 2021 vindo do Chelsea, Tomori se firmou progressivamente como um dos protagonistas da defesa do Milan. Com a camisa do Milan, ele soma até aqui 214 jogos e 7 gols, colocando na galeria o Scudetto de 2022 e a Supercopa Italiana de 2024.


    Tomori pode voltar à Premier League, com o Fulham interessado e pronto para avaliar a operação. Os contatos e os eventuais desdobramentos de última hora serão decisivos para entender se o defensor inglês se despedirá definitivamente do Milan.

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