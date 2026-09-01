Na frente de saídas do Milan, um dos nomes a ser mais observado nestas últimas horas de mercado é o de Fikayo Tomori. O defensor inglês, nascido em 1997, não faz parte dos planos de Ruben Amorim e seu futuro pode ser longe do clube rossonero. Entre as possibilidades surgidas nas últimas horas, segundo Sportmediaset, está a que leva ao Fulham, pronto para avaliar concretamente a oportunidade de levar de volta para a Inglaterra o zagueiro do Milan.





A situação, portanto, está em evolução, e o fim do mercado pode trazer uma aceleração repentina. Tomori, de fato, está atualmente fora do elenco e sua permanência em Milão parece tudo menos certa. O Fulham representa, no momento, um dos caminhos a serem monitorados com mais atenção, em um cenário no qual novos contatos podem se desenvolver justamente nos momentos finais da janela.



