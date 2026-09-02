Milan: Bondo não pode sair por empréstimo; o que diz o regulamento e quem o procura

Entre os jogadores afastados em casa do Milan, restou apenas o meio-campista francês Warren Bondo, que voltou a Milanello depois do ano passado por empréstimo na Cremonese sem empolgar. Desde o início, o jogador foi declarado fora do projeto técnico de Ruben Amorim, tanto que, ao contrário de outros companheiros que depois foram tratados como excedentes, para o ex-Monza não houve nem mesmo a possibilidade de iniciar a pré-temporada com o time principal ou partir para a turnê junto com todos os outros.