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Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

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Milan: Bondo não pode sair por empréstimo; o que diz o regulamento e quem o procura

Milan

Warren Bondo ficou momentaneamente no Milan: contatos com clubes turcos e árabes para uma transferência em definitivo

Entre os jogadores afastados em casa do Milan, restou apenas o meio-campista francês Warren Bondo, que voltou a Milanello depois do ano passado por empréstimo na Cremonese sem empolgar. Desde o início, o jogador foi declarado fora do projeto técnico de Ruben Amorim, tanto que, ao contrário de outros companheiros que depois foram tratados como excedentes, para o ex-Monza não houve nem mesmo a possibilidade de iniciar a pré-temporada com o time principal ou partir para a turnê junto com todos os outros.

  • Vagas para empréstimo esgotadas

    Warren Bondo não poderá ser cedido por empréstimo, já que o Milan com Fofana esgotou as 6 vagas previstas para cessões temporárias ao exterior. Além do já citado Fofana, também saíram por empréstimo para fora da Itália Kostic, Gimenez, Nkunku, Athekame e Odogu. Portanto, uma eventual saída deverá acontecer somente em definitivo, e não por empréstimo.

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  • ERZURUMSPOR FK sob pressão

    Os agentes do meio-campista nascido em 2003 estão trabalhando incessantemente para encontrar uma solução que possa favorecer todas as partes envolvidas. O Milan, pelo francês, partia de uma avaliação de 8 milhões de euros, mas agora se contentaria com uma cifra bem inferior. Nas últimas horas, os turcos do Erzurumspor FK aumentaram a pressão e estão tentando fechar o negócio com o Milan, buscando se antecipar também a diversos clubes árabes e do Catar.

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