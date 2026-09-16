Primeira derrota do Milan de Amorim nesta temporada: o Benfica domina e vence por 2 a 0 com méritos. Ficaram evidentes os limites do elenco e uma condição física precária. Ramos, observado especial, decepciona amplamente: nota 5
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Milan-Benfica, as notas da CM: Amorim vai mal, nota 5. Bartesaghi e Ramos decepcionam
NOTAS DO MILAN
Maignan 6: nota 6 com asterisco para o capitão do Milan, que não tem qualquer responsabilidade nos dois gols sofridos, mas ao mesmo tempo não vai além do ordinário.
Terracciano 5,5: começo tímido, talvez também pague um pouco pela emoção na estreia europeia. Sudakov e Kaminski estão muito inspirados e fazem a festa com frequência no seu setor nos primeiros vinte minutos. Cresce de produção e também exige defesa de Trubin aos 27', com uma bela finalização de 30 metros. (a partir dos 46' Gila5,5: não foi uma entrada em campo para contar aos netinhos para o zagueiro espanhol: alguns erros em excesso na construção e também um nervosismo exageradamente evidente)
De Winter 6: cumpre as tarefas que lhe cabem com organização, tirando espaço e tempo da disponibilidade de Duran. Mas, quando veste a fantasia de atacante, isola nas arquibancadas um pênalti em movimento que ainda clama por vingança.
Pavlovic 6: em sua total e habitual anarquia tática, dá para apreciar a tentativa vã de empurrar os companheiros a subir a pressão, a acreditar. É sempre o último a levantar a bandeira branca.
Chukwueze 6: entre os mais inspirados no Milan, frequentemente prega no deserto. Grande disposição também na fase defensiva, em evolução em relação às primeiras aparições.
Jashari 5: literalmente dominado por Palinha, o ex-Brugge mostra uma capacidade inata nas viradas rápidas de jogo, mas ao mesmo tempo também amnésias que carrega desde a última temporada: a assistência involuntária para Sudakov é de caneta vermelha.Reprovado ( a partir dos 74' Rabiot)
Musah 5,5: fura uma bola interessantíssima na área do Benfica, confirmando lacunas técnicas evidentes. Bem na fase de pressão no primeiro tempo, fica sem gasolina cedo na segunda etapa e assim sai do jogo.
Bartesaghi 5: Amorim lhe concede uma chance e o garoto da base do Milan não aproveita. Em total apuro contra Lukebakio, a quem concede todo o espaço necessário para mirar e marcar o gol da vantagem. Ofensivamente, é praticamente nulo. Fica para a próxima. (a partir dos 57' Moreira 5,5: desta vez não consegue dar um impulso diferente à manobra do Milan, chuta mal um par de finalizações de longe)
Hutchinson 5,5: se movimenta bastante e procura sempre receber a bola, mostrando muita vontade e boa personalidade. Também faz aparecer algumas boas jogadas, mas no geral prende demais a bola e acaba sendo muito inconsistente. (A partir dos 46' Pulisic 6: se movimenta bastante, cria jogo e exige Trubin com uma finalização perigosa de fora da área. Voluntarioso)
Cisse 5,5: tenta criar densidade por dentro, mas os dois volantes do Benfica bloqueiam qualquer tentativa. Pouco inspirado em relação às atuações anteriores e com uma condição física ainda não 100%. Oscilante. (a partir dos 57' Saelemakers 6: certamente leva mais fantasia ao setor de criação, ainda que sem conseguir ser decisivo)
Ramos 5: Goncalo, assim não dá. Sempre atrasado nos cruzamentos dos companheiros, pouco participativo no jogo. Insiste em jogar fora da área. Sem pontaria.
Téc. Amorim 5: mais uma escalação completamente errada, e desta vez as mudanças não bastam. O técnico português acaba fazendo muita confusão e sofre assim sua primeira derrota, pesada, desde que está no comando do Milan.
NOTAS DO BENFICA
Trubin 6,5: sempre ligado, aparece bem em 3/4 ocasiões.
Banjaqui 7: nascido em 2008, produto das categorias de base do Benfica, chega a San Siro e entrega uma atuação encantadora, feita de arrancadas, potência e também ótimas diagonais defensivas. Talento muito, muito interessante.
Circati 6,5: sólido como o mármore de Carrara, ele que na verdade cresceu na Emilia. Confirmação total.
Araujo 7: segue Ramos até dentro do vestiário: marcação sufocante, mas também vencedora.
El Karouai 6,5: aproveita da melhor forma a oportunidade que lhe é concedida pelo técnico Silva com uma atuação muito organizada e com um ponto de exclamação importante: a assistência, perfeita, para o gol de Kaminski.
Palhinha 7: domina o meio-campo durante todos os 95 minutos de jogo.
Aursnes 6,5: metrônomo incansável, se dedica a um trabalho de grande importância para a equipe tanto na fase de saída de bola quanto na transição. Líder. (aos 70', Barreiro)
Kaminski 7,5: o melhor em campo, uma autêntica fúria que desaba sobre um Milan indefeso. Cria uma infinidade de perigos antes de resolver por conta própria e marcar o gol do 2 a 0 que fecha a partida.Decisivo. (aos 79', Schjelderup s.v)
Sudakov 7: meia de uma inteligência tática superior: sempre bem posicionado, faz a equipe girar no tempo certo. Só a trave lhe nega a alegria de um gol que teria merecido amplamente. (aos 70', Prestianni 6: faz a sua parte no fim)
Lukebakio 7: no primeiro tempo, se destaca com um grande gol e jogadas de craque.
Duran 5,5: a única nota negativa para o Benfica: o centroavante colombiano participa pouco da jogada e, quando finaliza, bate fraco demais. (aos 79', Pavlidis s.v)
Téc. Silva 7: vence o dérbi português contra Amorim sob todos os pontos de vista.
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