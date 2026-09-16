Milan-Benfica, as notas da CM: Amorim vai mal, nota 5. Bartesaghi e Ramos decepcionam

Maignan 6: nota 6 com asterisco para o capitão do Milan, que não tem qualquer responsabilidade nos dois gols sofridos, mas ao mesmo tempo não vai além do ordinário.

Terracciano 5,5: começo tímido, talvez também pague um pouco pela emoção na estreia europeia. Sudakov e Kaminski estão muito inspirados e fazem a festa com frequência no seu setor nos primeiros vinte minutos. Cresce de produção e também exige defesa de Trubin aos 27', com uma bela finalização de 30 metros. (a partir dos 46' Gila5,5: não foi uma entrada em campo para contar aos netinhos para o zagueiro espanhol: alguns erros em excesso na construção e também um nervosismo exageradamente evidente)

De Winter 6: cumpre as tarefas que lhe cabem com organização, tirando espaço e tempo da disponibilidade de Duran. Mas, quando veste a fantasia de atacante, isola nas arquibancadas um pênalti em movimento que ainda clama por vingança.

Pavlovic 6: em sua total e habitual anarquia tática, dá para apreciar a tentativa vã de empurrar os companheiros a subir a pressão, a acreditar. É sempre o último a levantar a bandeira branca.

Chukwueze 6: entre os mais inspirados no Milan, frequentemente prega no deserto. Grande disposição também na fase defensiva, em evolução em relação às primeiras aparições.

Jashari 5: literalmente dominado por Palinha, o ex-Brugge mostra uma capacidade inata nas viradas rápidas de jogo, mas ao mesmo tempo também amnésias que carrega desde a última temporada: a assistência involuntária para Sudakov é de caneta vermelha.Reprovado ( a partir dos 74' Rabiot)

Musah 5,5: fura uma bola interessantíssima na área do Benfica, confirmando lacunas técnicas evidentes. Bem na fase de pressão no primeiro tempo, fica sem gasolina cedo na segunda etapa e assim sai do jogo.

Bartesaghi 5: Amorim lhe concede uma chance e o garoto da base do Milan não aproveita. Em total apuro contra Lukebakio, a quem concede todo o espaço necessário para mirar e marcar o gol da vantagem. Ofensivamente, é praticamente nulo. Fica para a próxima. (a partir dos 57' Moreira 5,5: desta vez não consegue dar um impulso diferente à manobra do Milan, chuta mal um par de finalizações de longe)

Hutchinson 5,5: se movimenta bastante e procura sempre receber a bola, mostrando muita vontade e boa personalidade. Também faz aparecer algumas boas jogadas, mas no geral prende demais a bola e acaba sendo muito inconsistente. (A partir dos 46' Pulisic 6: se movimenta bastante, cria jogo e exige Trubin com uma finalização perigosa de fora da área. Voluntarioso)

Cisse 5,5: tenta criar densidade por dentro, mas os dois volantes do Benfica bloqueiam qualquer tentativa. Pouco inspirado em relação às atuações anteriores e com uma condição física ainda não 100%. Oscilante. (a partir dos 57' Saelemakers 6: certamente leva mais fantasia ao setor de criação, ainda que sem conseguir ser decisivo)

Ramos 5: Goncalo, assim não dá. Sempre atrasado nos cruzamentos dos companheiros, pouco participativo no jogo. Insiste em jogar fora da área. Sem pontaria.

Téc. Amorim 5: mais uma escalação completamente errada, e desta vez as mudanças não bastam. O técnico português acaba fazendo muita confusão e sofre assim sua primeira derrota, pesada, desde que está no comando do Milan.