Tanto contra a Inter quanto contra o Chelsea, Camarda foi escalado como titular no centro do ataque e os resultados foram praticamente os mesmos: poucas, pouquíssimas bolas tocadas e muitos duelos perdidos. O jogador nascido em 2008 ainda é cru para partidas desse nível contra adversários mais prontos, tanto do ponto de vista físico quanto da experiência. É certo apostar nos jovens, mas é ainda mais importante acreditar em um projeto que possa valorizá-los, e em torno de Camarda se abre o debate: não seria melhor estudar um caminho à la Pio Esposito, com um empréstimo para uma equipe de ponta da Série B ou da A, mas que não lute contra o rebaixamento, para tê-lo de volta daqui a um ou dois anos mais forte e mais consciente. Os fatos podem nos desmentir, mas o Camarda de hoje não parece pronto para suportar o peso do ataque do Milan.