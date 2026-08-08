O futebol de agosto deve ser encarado como futebol de agosto, mas ainda assim deixa pistas ou sinais que não devem ser subestimados. Entre os muitos problemas evidenciados pelo Milan nos dois amistosos contra Inter e Chelsea, chama atenção aquele relacionado ao grupo de centroavantes. Comecemos por Andrej Kostic: nem um minuto sequer em campo no clássico antes do retorno antecipado a Milão com o restante dos garotos do Milan Futuro. Falar em reprovação seria severo demais com o jovem centroavante montenegrino, mas certamente a mensagem é clara: no estado atual, ainda não está pronto para jogar no Milan.
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Milan: as dificuldades de Camarda, Kostic e Santiago Gimenez abrem reflexões; é preciso um reserva para Ramos
AS DIFICULDADES DE CAMARDA
Tanto contra a Inter quanto contra o Chelsea, Camarda foi escalado como titular no centro do ataque e os resultados foram praticamente os mesmos: poucas, pouquíssimas bolas tocadas e muitos duelos perdidos. O jogador nascido em 2008 ainda é cru para partidas desse nível contra adversários mais prontos, tanto do ponto de vista físico quanto da experiência. É certo apostar nos jovens, mas é ainda mais importante acreditar em um projeto que possa valorizá-los, e em torno de Camarda se abre o debate: não seria melhor estudar um caminho à la Pio Esposito, com um empréstimo para uma equipe de ponta da Série B ou da A, mas que não lute contra o rebaixamento, para tê-lo de volta daqui a um ou dois anos mais forte e mais consciente. Os fatos podem nos desmentir, mas o Camarda de hoje não parece pronto para suportar o peso do ataque do Milan.
É preciso um reserva para Ramos
A opção secundária parece ser revitalizar Santiago Gimenez, que está trabalhando em Milanello para se recuperar do problema no tornozelo que o atormenta há 6/7 meses. Vale lembrar que o próprio Milan já não aposta mais nele, tanto que o ofereceu ao Porto e à Lazio, ou seja, as duas equipes que manifestaram certo interesse. Resta, portanto, entender se o Milan decidirá voltar ao mercado para dar mais um atacante a Amorim (foi oferecido o suíço Embolo, do Rennes) ou se decidirá confirmar Camarda como principal alternativa a Ramos.
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