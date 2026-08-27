Goncalo Ramos é um atacante de 75 milhões de euros e chega ao Milan depois de duas Champions League conquistadas em Paris com o PSG. Cardinale foi all in no atacante da seleção portuguesa na esperança de ter resolvido o problema da camisa 9 com a bênção de Amorim, que é fã do ex-Benfica. A força dele, além do talento emergente de Camarda, será suficiente para encarar uma temporada longa e que verá o Milan envolvido em três competições? O enigma foi resolvido por Amorim em entrevista coletiva: "Não quero falar antes de o mercado fechar. Pensamos que Camarda precisa de espaço e de tempo, mas também podemos jogar com um falso 9. Eu acredito muito em Camarda e acho que precisamos ter ele, e não outras opções. Ajudando Francesco, ajudo também a mim mesmo. Ramos está em um nível muito alto, mas Camarda precisa não se sentir a terceira opção, e sim a segunda, para que possa estar pronto quando for chamado a entrar em cena. Assim, ele vai se sentir importante. Está se adaptando ao nosso jogo. Vai ter espaço e haverá uma diferença em relação a Ramos, mas eu acredito muito nele, mas estamos em um novo projeto. Ele precisa lutar pela vaga independentemente da idade e é um jogador do Milan, e acreditamos muito nele".