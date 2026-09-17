Milan, Amorim: "Todos estavam nervosos, inclusive os torcedores. Não foi simples"

Não foi boa a primeira partida da temporada na Europa League do Milan de Ruben Amorim. A derrota por 2 a 0 sofrida contra o Benfica, que vem depois dos empates contra Lazio e Juventus, segue aumentando a pressão sobre o técnico português, e até da torcida já começam a surgir críticas e reclamações.

Entrevistado também pela CBS Sport Golazo, o ex-Manchester United tentou defender o próprio trabalho, confirmando as dificuldades encontradas, mas reforçando que é possível e necessário melhorar para os próximos jogos.