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Amorim Torino MilanGetty
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan, Amorim: "Todos estavam nervosos, inclusive os torcedores. Não foi simples"

Milan
Rúben Amorim
Milan x Benfica
Benfica
Liga Europa

O técnico português reiterou as dificuldades enfrentadas contra o Benfica na Liga Europa.

Não foi boa a primeira partida da temporada na Europa League do Milan de Ruben Amorim. A derrota por 2 a 0 sofrida contra o Benfica, que vem depois dos empates contra Lazio e Juventus, segue aumentando a pressão sobre o técnico português, e até da torcida já começam a surgir críticas e reclamações.

Entrevistado também pela CBS Sport Golazo, o ex-Manchester United tentou defender o próprio trabalho, confirmando as dificuldades encontradas, mas reforçando que é possível e necessário melhorar para os próximos jogos.

  • Todos nervosos, até os torcedores

    "O primeiro tempo e o início do segundo tempo nos condenaram. Estávamos nervosos com a bola e a perdemos muitas vezes. Todos estavam nervosos, inclusive os torcedores, e foi um jogo difícil para nós"

    • Publicidade

  • MELHORAR

    "Temos de melhorar em cada situação de jogo e precisamos saber nos adaptar: cada partida tem uma história própria e precisamos ser mais organizados. Este jogo já não podemos mudar, mas podemos mudar o próximo"

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