Milan, Amorim responde às críticas e encontra um time-base: Pulisic é a chave

Ao ler a escalação, muita gente torceu o nariz: Estupiñán em campo, com um Moreira em boa fase no banco. O jogador da seleção belga tem uma capacidade devastadora de mudar a partida quando entra no decorrer do jogo, enquanto a equipe amplia o conhecimento e os automatismos. Estupiñán, no estágio atual, garante a Amorim (ao lado de Chukwueze pelo outro lado) o equilíbrio de que uma equipe em construção precisa: o próximo passo para completar um time-base, termo de que o técnico português não gosta, será justamente a troca entre o ex-Brighton e o jogador da seleção belga. A volta de Pulisic ao gol após 10 meses é a notícia mais importante: esta equipe não pode prescindir do americano e de seus veteranos. Foi providencial a conversa que houve durante a semana entre Amorim e os jogadores mais representativos do vestiário.