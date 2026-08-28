Leao estará em Istambul na manhã de sábado, pronto para iniciar sua nova aventura no Galatasaray, e Amorim precisa de um substituto à altura. Um jogador de nível que leve a qualidade que faltou no primeiro tempo. Loftus-Cheek não pode ser o titular da posição em um Milan que mira o máximo. Para jogar nos meio-espaços, é preciso qualidade e personalidade no estilo de Rabiot, embora o francês seja mais útil no meio-campo do que nessa função.