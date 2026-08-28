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Milan: Amorim precisa de reforços, e a saída de Leão não deve ser subestimada

Milan

Milan, a vitória contra o Venezia veio graças às entradas de Rabiot e Saelemakers: falta alguma coisa no meio-campo ofensivo

Um bom Milan, com as qualidades e os defeitos de uma equipe em construção que precisa ser completada com 2/3 reforços nestes últimos 3 dias de mercado. Porque não completar o elenco depois de investir 165 milhões de euros no mercado seria um erro enorme.

  • É preciso um meia-armador

    Leao estará em Istambul na manhã de sábado, pronto para iniciar sua nova aventura no Galatasaray, e Amorim precisa de um substituto à altura. Um jogador de nível que leve a qualidade que faltou no primeiro tempo. Loftus-Cheek não pode ser o titular da posição em um Milan que mira o máximo. Para jogar nos meio-espaços, é preciso qualidade e personalidade no estilo de Rabiot, embora o francês seja mais útil no meio-campo do que nessa função.

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  • OS NOMES

    Sanches, do Young Boys, Bahoya, do Eintracht Frankfurt, e Hutchinson, do Nottingham Forrest, são os três nomes mais quentes das últimas horas. Três perfis diferentes que não correspondem ao perfil que seria necessário: não são jogadores de primeiríssimo nível. De elite, segundo o pensamento de Cardinale. Veremos nos próximos dias se haverá novidades.

  • AS OUTRAS EXIGÊNCIAS

    A partida contra o Venezia escancarou outras duas necessidades para Amorim: um zagueiro central e um ala esquerdo de meio-campo, dadas as evidentes e já comprovadas dificuldades tanto de Estupinan quanto de Bartesaghi. Sobre o primeiro aspecto, ele também se expôs publicamente, e as dificuldades de De Winter acenderam o sinal de emergência.

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