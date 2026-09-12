Milan, Amorim: "Críticas a Loftus-Cheek? É fundamental ser honesto com os jogadores. Precisamos de qualidade"

O que quer ver de Loftus-Cheek?

"É fundamental ser sempre honesto com os jogadores: quando digo algo à imprensa, é porque já repeti isso dez vezes diretamente ao interessado. Sei que não é algo comum de se ver, mas considero isso importante e acho que os jogadores confiam em mim sabendo que faço certas afirmações justamente porque acredito enormemente nas qualidades deles. Peguem um perfil como Loftus-Cheek: ele tem tudo. Tem enorme poder físico, usa os dois pés, é forte no jogo aéreo, mas precisa aprender a permanecer dentro do jogo durante todos os noventa minutos. O conceito é muito simples: ele precisa fazer a diferença com sua qualidade em cada momento da partida. Não pode estar sempre em contato com a bola, mas precisa estar muito mais dentro do jogo. Só participando com continuidade poderá ajudar a equipe a ser mais criativa e realmente perigosa nos últimos trinta metros."

O que você pediu a Rabiot?

"Em relação a Musah, é um pouco diferente, também por causa do pé: um é canhoto, o outro é destro. Acho que Rabiot não é apenas um jogador capaz de aparecer com frequência na área, mas também é capaz de ditar o ritmo de jogo. Tem muita experiência, sabe fazer as corridas certas e também é bom nas proximidades da área. Hoje, porém, eu acreditava que as características de Modrić e Rabiot seriam fundamentais para dar suporte a Cissé e Ruben Loftus-Cheek. Para mim foi difícil deixar Musah de fora, mas cada jogo tem a sua própria história: às vezes precisamos esquecer a atuação da última partida e entender que este é um jogo diferente, com características diferentes. Por isso pensei que hoje era o jogo ideal para Rabiot"







