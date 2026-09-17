"Ele é um treinador inteligente. É preciso fazer assim. Um ditado de que gosto diz: é preciso fazer o vinho com a uva que se tem", sentenciou Capello de imediato. O primeiro movimento para correr para o prejuízo é claro: Amorim, desde sempre contrário a escalar um onze-base, tentará limitar o rodízio e os experimentos nas próximas partidas, como os feitos com Loftus-Cheek, Estupinan e Terracciano, que, por motivos diferentes, não são capazes de dar valor agregado a esta equipe. A ideia seria encontrar uma espinha dorsal formada por 5/6 jogadores que possam dar garantias táticas e liderança ao time, sobretudo nos momentos de desorientação.





Outra perspectiva que será levada em consideração é a ligada a alguma mudança em relação a um esquema, o 3-4-2-1, que exige jogadores com características precisas. As principais mudanças devem atingir o meio-campo e a linha de três quartos, onde só Pulisic sabe trabalhar tanto nos meio-espaços quanto no ataque à profundidade. O primeiro ajuste poderia surgir na busca por maior amplitude, com Moreira de um lado e Saelemaekers e Pulisic, justamente, próximos de Ramos, mas partindo mais abertos em relação à disposição atual. A pausa chegará no momento certo, Amorim terá três semanas de tempo para avaliar com a própria comissão técnica qual caminho seguir para valorizar a equipe e somar o maior número possível de pontos até a janela de transferências de inverno, quando Cardinale pretende intervir para completar a obra iniciada no verão passado.







