A dura derrota para o Benfica, tanto pelo resultado quanto pela atuação apresentada, abriu o debate sobre a gestão de Ruben Amorim. Tanto nos estúdios da Sky quanto da Cbs Golazo, analistas como Capello e Di Canio levantaram diversos questionamentos: desde o motivo de o Milan começar mal os jogos, dando um tempo aos adversários, até o porquê de nenhum jogador atacar a profundidade, passando pela condição física da equipe e por uma defesa que ainda precisa ser ajustada. Amorim surpreendeu a todos ao aceitar todas as críticas com grande espírito crítico, para depois enfrentá-las tentando justificar os próprios erros.
Milan: Amorim corre para se ajustar, da mudança de esquema à escolha dos titulares; veja o que pode mudar
ABERTURA À MUDANÇA
Ruben Amorim, ao contrário do que havia declarado inclusive antes da partida, quando admitiu considerar até mesmo o fracasso, mas apenas levando sua ideia até o fim, depois da vitória contundente do Benfica abriu publicamente espaço para uma grande mudança também de mentalidade. O português avalia a perspectiva de se adaptar aos jogadores, embora estes não sejam exatamente inteiramente adequados à sua filosofia de jogo: "Eu mudo o tempo todo. Essa é a minha sensação. Às vezes preciso começar com uma base. Temos dois meses de trabalho. Perdemos hoje, mas com certeza encontraremos soluções para tentar nos adaptar em certas partidas, porque precisamos criar uma ideia. Ainda estou trabalhando".
Mudança de esquema e fim dos experimentos
"Ele é um treinador inteligente. É preciso fazer assim. Um ditado de que gosto diz: é preciso fazer o vinho com a uva que se tem", sentenciou Capello de imediato. O primeiro movimento para correr para o prejuízo é claro: Amorim, desde sempre contrário a escalar um onze-base, tentará limitar o rodízio e os experimentos nas próximas partidas, como os feitos com Loftus-Cheek, Estupinan e Terracciano, que, por motivos diferentes, não são capazes de dar valor agregado a esta equipe. A ideia seria encontrar uma espinha dorsal formada por 5/6 jogadores que possam dar garantias táticas e liderança ao time, sobretudo nos momentos de desorientação.
Outra perspectiva que será levada em consideração é a ligada a alguma mudança em relação a um esquema, o 3-4-2-1, que exige jogadores com características precisas. As principais mudanças devem atingir o meio-campo e a linha de três quartos, onde só Pulisic sabe trabalhar tanto nos meio-espaços quanto no ataque à profundidade. O primeiro ajuste poderia surgir na busca por maior amplitude, com Moreira de um lado e Saelemaekers e Pulisic, justamente, próximos de Ramos, mas partindo mais abertos em relação à disposição atual. A pausa chegará no momento certo, Amorim terá três semanas de tempo para avaliar com a própria comissão técnica qual caminho seguir para valorizar a equipe e somar o maior número possível de pontos até a janela de transferências de inverno, quando Cardinale pretende intervir para completar a obra iniciada no verão passado.
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