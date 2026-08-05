O que você viu de positivo hoje?

"Acho que dá para ver como tentamos movimentar a bola rapidamente. Estamos tentando sair jogando muito desde trás, mas sem correr os mesmos riscos que corremos contra o Glasgow. Foi uma boa partida também do ponto de vista físico. Podemos melhorar muito fisicamente, mas acho que, no geral, jogamos bem".

Como avalia a atuação de Leao?

"Penso as mesmas coisas que disse na entrevista coletiva: se você é um jogador do Milan, tem sorte e precisa se divertir. Ele está se divertindo, mas é um jogador do time. Hoje ajudou a equipe e isso é importante: o foco está na equipe. Mas eu o avalio como Nkunku, Camarda e os outros. Camarda correu demais hoje. Estou vendo jogadores que estão melhorando"

Em que vocês precisam melhorar mais?

"Tudo, sobretudo com a bola. Se tivermos mais posse, vamos sofrer menos. Mas isso é algo que leva tempo, em que precisamos trabalhar: precisamos ter mais posse para sofrer menos".