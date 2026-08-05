Foi um bom teste o que o Milan acabou de fazer contra a Inter. O empate conquistado no fim satisfez o técnico do Milan Ruben Amorim , que falou assim no pós-jogo aos microfones da Sky: "É importante não ter perdido, mas o mais importante é melhorar como equipe. Começamos muito bem, pressionando muito bem, mas a Inter tem muita experiência, entenderam logo o que estávamos fazendo e sofremos contra eles no fim do primeiro tempo e no início do segundo tempo. Depois melhoramos: foram bons os últimos vinte minutos de jogo. Foi um bom teste, mas precisamos de mais partidas para testar todos os jogadores".
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Milan, Amorim após o dérbi: "Precisamos ter mais posse e sofrer menos. Leão? Hoje ajudou a equipe, e isso é importante"
Sobre Leão e os aspectos a melhorar
O que você viu de positivo hoje?
"Acho que dá para ver como tentamos movimentar a bola rapidamente. Estamos tentando sair jogando muito desde trás, mas sem correr os mesmos riscos que corremos contra o Glasgow. Foi uma boa partida também do ponto de vista físico. Podemos melhorar muito fisicamente, mas acho que, no geral, jogamos bem".
Como avalia a atuação de Leao?
"Penso as mesmas coisas que disse na entrevista coletiva: se você é um jogador do Milan, tem sorte e precisa se divertir. Ele está se divertindo, mas é um jogador do time. Hoje ajudou a equipe e isso é importante: o foco está na equipe. Mas eu o avalio como Nkunku, Camarda e os outros. Camarda correu demais hoje. Estou vendo jogadores que estão melhorando"
Em que vocês precisam melhorar mais?
"Tudo, sobretudo com a bola. Se tivermos mais posse, vamos sofrer menos. Mas isso é algo que leva tempo, em que precisamos trabalhar: precisamos ter mais posse para sofrer menos".
Sobre Saelemaekers e Baresi
Como você avalia a atuação de Saelemaekers?
"Um grande profissional, eles foram bem treinados por Allegri no ano passado e eu consigo ver isso. Eles jogaram só 30 minutos, porém. No início do segundo tempo, a equipe ficou mais compacta e queríamos pressionar mais alto".
No início da partida, houve a homenagem a Franco Baresi.
"Eu não esperaria um cenário diferente. Vi todas as imagens ontem. Ele foi um jogador especial e uma pessoa especial. Sentiremos muito a falta dele. Mas a única maneira de lembrá-lo como ele merece é fazer as coisas bem e levar nosso clube de volta para onde merece estar".
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