O Milan, como costuma ser destacado, segue sendo um canteiro de obras aberto, em constante evolução. Amorim foi certamente bem na gestão das partidas e nas leituras das substituições. Diferente é a questão da gestão do elenco, porque vários jogadores ainda estão com zero minutos jogados no campeonato.
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Milan, ainda zero minutos para Camarda e Comotto: a aposta nos jovens esbarra na necessidade de somar pontos
Zero minutos para Camarda e Comotto
Pulisic é certamente o caso mais evidente: Capitão América nunca entrou em campo contra Torino, Venezia e Juventus. A avaliação sobre o ex-Chelsea, de acordo com o que foi declarado por Amorim no pós-jogo do Allianz Stadium, é apenas física, tanto que, quando melhorar a condição, deverá começar como titular contra a Lazio. Outras duas situações claras são as de Comotto e Camarda: o primeiro ainda precisa estrear na Serie A, enquanto o segundo aguarda uma chance.
QUANDO A OPORTUNIDADE DELES PODE CHEGAR
Com o calendário em mãos, o jogo certo para lançar na fogueira os dois jovens talentos do Milan parece ser o de domingo, 20 de setembro, quando o Lecce do técnico Di Francesco entrará em campo em San Siro. No caso de Comotto, é preciso considerar que, na hierarquia, ele está atrás tanto de Modric quanto de Jashari, enquanto Camarda tem à sua frente apenas Goncalo Ramos.
O Milan, de acordo com o que foi declarado tanto por Amorim quanto por Cardinale, escolheu manter no elenco as duas joias das categorias de base, apesar das muitas propostas recebidas por uma cessão temporária, porque está convencido de que eles terão seu espaço para brilhar. E agora cabe ao Milan encontrar como e quando.
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