Com o calendário em mãos, o jogo certo para lançar na fogueira os dois jovens talentos do Milan parece ser o de domingo, 20 de setembro, quando o Lecce do técnico Di Francesco entrará em campo em San Siro. No caso de Comotto, é preciso considerar que, na hierarquia, ele está atrás tanto de Modric quanto de Jashari, enquanto Camarda tem à sua frente apenas Goncalo Ramos.





O Milan, de acordo com o que foi declarado tanto por Amorim quanto por Cardinale, escolheu manter no elenco as duas joias das categorias de base, apesar das muitas propostas recebidas por uma cessão temporária, porque está convencido de que eles terão seu espaço para brilhar. E agora cabe ao Milan encontrar como e quando.