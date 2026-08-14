Milan a uma semana da estreia: o que funciona e o que não funciona, entre campo e mercado

Mas então tudo parou de repente. O Milan, que havia deixado a concorrência para trás e começado o verão com ampla vantagem sobre os rivais, acabou alcançado e ultrapassado pelos adversários, com 4/5 equipes que no momento parecem superiores: um mês, o de julho, de inexplicável imobilismo. Pesam as avaliações de Amorim, algumas inúteis ou longas demais em termos de prazo, mas sobretudo as dificuldades para enxugar o elenco nas saídas, com 7/8 jogadores claramente inadequados, mas que não têm ofertas e que agora correm o risco de permanecer obtorto collo ou de ser vendidos a preço de banana ou emprestados, vide Athekame ao Lyon.





Tomori, Fofana, Odogu e, surpreendentemente, Nkunku estão fora do projeto. Gimenez e Estupinan parecem estar no meio do caminho e correm o risco de passar das portas giratórias das negociações para um lugar em campo, caso não cheguem propostas satisfatórias, até aqui inexistentes. A ideia de deixar vazar uma short list de saídas no dia 13 de agosto não pareceu um movimento útil para favorecê-las, sobretudo no caso de jogadores com contratos curtos. Sem contar a situação de Leao, o jogador mais bem pago do elenco, que se colocou à venda por conta própria, não recebeu ofertas à altura e agora também parece poder ficar em Milão, não se sabe bem com qual status e disposição, se não conseguirem negociá-lo nos próximos dias. Também o descontentamento de Maignan e Rabiot, que retornam a uma semana da largada em Milanello, devido à saída de Allegri, acabou se revelando um boomerang, já que se trata de dois pilares do elenco.





As saídas que não aconteceram frearam o mercado de contratações e, no momento, ao menos duas posições, a de zagueiro e a de ponta esquerda, ao lado de Gabbia e Bartesaghi, parecem desguarnecidas. Amorim havia pedido Goncalo Inacio para a defesa no início da janela, e em meados de agosto ele ainda não chegou. Sem contar as dúvidas do ponto de vista numérico em algumas posições: em suma, embora Cardinale tenha dado garantias sobre as contratações, o Milan, em meados de agosto, a uma semana do início do campeonato e a duas do fim da janela de transferências, ainda é um canteiro de obras aberto, e não é fácil realizar em quinze dias o que você não conseguiu fazer em três meses.