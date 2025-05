Mikel Merino, Evanilson e as dez melhores contratações da Premier League 2024/25

Com a temporada quase finalizada, a GOAL analisa os reforços que causaram maior impacto no Campeonato Inglês

Os clubes da Premier League investiram mais de £2 bilhões (cerca de R$ 15 bilhões) em reforços durante as duas janelas de transferências da temporada 2024/25, consolidando mais uma vez a Inglaterra como o principal destino para talentos do futebol europeu. Mas, apesar do gasto astronômico, muitos desses investimentos não corresponderam às expectativas, nem em desempenho, nem em retorno técnico.

Alguns reforços fracassaram de forma retumbante. Outros, mesmo com status de estrelas, ainda não demonstraram consistência em alto nível. João Félix e Jadon Sancho são exemplos do primeiro grupo no Chelsea, enquanto a dupla holandesa do Manchester United, Joshua Zirkzee e Matthijs de Ligt, também não convenceu. E sobre o primeiro ano de Federico Chiesa no Liverpool, após sua chegada da Juventus, é melhor nem comentar.

Mas os erros não foram exclusividade dos gigantes. West Ham e Crystal Palace também apostaram alto em nomes como Niclas Fullkrug e Eddie Nketiah, respectivamente, mas sem retorno à altura. Empréstimos desastrosos também marcaram a temporada, como os de Kalvin Phillips ao Ipswich Town e Raheem Sterling ao Arsenal.

Ainda assim, nem tudo foi negativo. Algumas contratações de alto custo se tornaram pilares em seus novos clubes. E, surpreendentemente, este também foi um dos melhores anos para negócios inteligentes — reforços de ótimo custo-benefício, vindos de mercados menos badalados ou ignorados pelas potências financeiras.

O verdadeiro valor foi encontrado em lugares improváveis, o que mostra uma mudança regeneradora em uma era marcada pelo domínio dos clubes mais ricos. Com isso em mente, a GOAL ranqueou as 10 melhores contratações da temporada 2024/25 da Premier League...