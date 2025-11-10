+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Fulham v Arsenal - Premier League
Chris Burton

Mikel Arteta confirma que Arsenal está usando inteligência artificial em sua campanha líder da Premier League

Gunners buscam seu primeiro título desde os “Invencíveis” da temporada 2003/04, e o técnico espanhol está disposto a utilizar todas as ferramentas disponíveis

  • Métodos únicos: Arteta em busca de pequenas vantagens

    Arteta ficou conhecido por sua abordagem de treinamento bastante singular. Uma série documental da Amazon revelou seus métodos de motivação por vezes inusitados — incluindo o uso de sons de torcida durante os treinos. Ele está constantemente em busca de pequenas melhorias que possam fazer a diferença.

    Na era moderna, isso significa aproveitar as diversas fontes de informação e orientação disponíveis. Serviços de inteligência artificial estão prontos para responder a perguntas e simplificar grandes volumes de dados, e Arteta admitiu estar entre os que exploram os possíveis benefícios dessa tecnologia.

  • Laura HarveyGetty

    Ex-treinadora do Arsenal usa ChatGPT

    Ex-treinadora da equipe feminina do Arsenal, Laura Harvey — atualmente no comando do Seattle Reign — contou recentemente no Soccerish Podcast como o ChatGPT influenciou suas decisões táticas: “Um dia, durante a entressafra, comecei a escrever coisas no ChatGPT, tipo: ‘Qual é a identidade do Seattle Reign?’ E ele respondia. E eu pensei: ‘Não sei se isso é verdade ou não’.

    Depois perguntei: ‘O que é necessário para ter sucesso na NWSL?’ — perguntas bem amplas.

    Então digitei: ‘Qual formação devo usar para vencer times da NWSL?’ E ele listou todos os clubes da liga, indicando qual formação seria ideal contra cada um. E, para dois times — não vou dizer quais, porque eles vão saber — ele recomendou: ‘Você deve jogar com cinco na defesa’. E foi exatamente o que fiz. Sem brincadeira, foi por isso que tomei essa decisão.

    Isso aconteceu no início da temporada, e quando contei à equipe técnica, eles acharam curioso. Fizemos uma análise detalhada, avaliamos como poderíamos jogar e decidimos seguir em frente. Gostamos da ideia — e funcionou. Ganhamos o jogo. O ChatGPT não dizia como jogar ou o que fazer durante a partida, apenas sugeria a formação. E eu pensei: ‘Tudo bem’. Isso me levou a pesquisá-lo mais a fundo, e acabei estudando o assunto.”

  • Como Arteta está usando IA no Arsenal

    Questionado se está seguindo um caminho semelhante, Arteta falou sobre o uso da inteligência artificial para avaliar desempenhos e identificar áreas de melhoria: “É uma ferramenta extremamente poderosa, se for usada da maneira certa e com as perguntas adequadas. Já está sendo aplicada em muitos processos que podem ajudar não apenas uma equipe, mas toda uma organização. Ela vai evoluir e nos oferecer boas ideias — ou, no mínimo, pontos de reflexão. Eu não sou um especialista, mas considero uma ferramenta valiosa.”

    O técnico acrescentou que o clube já desenvolve projetos internos com esse objetivo: “Criamos algumas ferramentas que, na nossa visão, podem nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos, avaliar o que fazemos e identificar o que podemos melhorar. A partir daí, vamos explorar o uso da IA em outras áreas do clube.”

    No entanto, Arteta destacou que nenhuma tecnologia pode substituir a dimensão humana do futebol: “Se for confiável, a IA pode nos ajudar com questões como lesões, sem dúvida. Mas nunca devemos perder a sensibilidade, o instinto e o sentimento. Estamos lidando com seres humanos — e isso é algo que, até agora, ela não consegue reproduzir.”

    “Com as estatísticas, tudo depende de como você as interpreta e da confiabilidade delas. É fácil se confundir ou se frustrar rapidamente. Os números, por si só, não significam nada — é preciso entender a metodologia por trás deles. Se você não faz isso e apenas olha para os dados, pode acabar com um grande problema.”

  • Arsenal Sunderlandgetty

    Clássico do norte de Londres e Harry Kane: próximos jogos do Arsenal

    O Arsenal possui uma vantagem de quatro pontos na liderança da Premier League, mas deixou escapar dois pontos na última rodada ao empatar em um dramático 2 a 2 com o Sunderland.

    Com a chegada de mais uma data Fifa, os Gunners voltarão a campo de novo somente no dia 23 de novembro, quando enfrentarão o arquirrival Tottenham no clássico do norte de Londres — antes de encarar Harry Kane e o Bayern de Munique, pela Champions League, três dias depois.

