Mikel Arteta confirma que Arsenal está usando inteligência artificial em sua campanha líder da Premier League
Métodos únicos: Arteta em busca de pequenas vantagens
Arteta ficou conhecido por sua abordagem de treinamento bastante singular. Uma série documental da Amazon revelou seus métodos de motivação por vezes inusitados — incluindo o uso de sons de torcida durante os treinos. Ele está constantemente em busca de pequenas melhorias que possam fazer a diferença.
Na era moderna, isso significa aproveitar as diversas fontes de informação e orientação disponíveis. Serviços de inteligência artificial estão prontos para responder a perguntas e simplificar grandes volumes de dados, e Arteta admitiu estar entre os que exploram os possíveis benefícios dessa tecnologia.
- Getty
Ex-treinadora do Arsenal usa ChatGPT
Ex-treinadora da equipe feminina do Arsenal, Laura Harvey — atualmente no comando do Seattle Reign — contou recentemente no Soccerish Podcast como o ChatGPT influenciou suas decisões táticas: “Um dia, durante a entressafra, comecei a escrever coisas no ChatGPT, tipo: ‘Qual é a identidade do Seattle Reign?’ E ele respondia. E eu pensei: ‘Não sei se isso é verdade ou não’.
Depois perguntei: ‘O que é necessário para ter sucesso na NWSL?’ — perguntas bem amplas.
Então digitei: ‘Qual formação devo usar para vencer times da NWSL?’ E ele listou todos os clubes da liga, indicando qual formação seria ideal contra cada um. E, para dois times — não vou dizer quais, porque eles vão saber — ele recomendou: ‘Você deve jogar com cinco na defesa’. E foi exatamente o que fiz. Sem brincadeira, foi por isso que tomei essa decisão.
Isso aconteceu no início da temporada, e quando contei à equipe técnica, eles acharam curioso. Fizemos uma análise detalhada, avaliamos como poderíamos jogar e decidimos seguir em frente. Gostamos da ideia — e funcionou. Ganhamos o jogo. O ChatGPT não dizia como jogar ou o que fazer durante a partida, apenas sugeria a formação. E eu pensei: ‘Tudo bem’. Isso me levou a pesquisá-lo mais a fundo, e acabei estudando o assunto.”
Como Arteta está usando IA no Arsenal
Questionado se está seguindo um caminho semelhante, Arteta falou sobre o uso da inteligência artificial para avaliar desempenhos e identificar áreas de melhoria: “É uma ferramenta extremamente poderosa, se for usada da maneira certa e com as perguntas adequadas. Já está sendo aplicada em muitos processos que podem ajudar não apenas uma equipe, mas toda uma organização. Ela vai evoluir e nos oferecer boas ideias — ou, no mínimo, pontos de reflexão. Eu não sou um especialista, mas considero uma ferramenta valiosa.”
O técnico acrescentou que o clube já desenvolve projetos internos com esse objetivo: “Criamos algumas ferramentas que, na nossa visão, podem nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos, avaliar o que fazemos e identificar o que podemos melhorar. A partir daí, vamos explorar o uso da IA em outras áreas do clube.”
No entanto, Arteta destacou que nenhuma tecnologia pode substituir a dimensão humana do futebol: “Se for confiável, a IA pode nos ajudar com questões como lesões, sem dúvida. Mas nunca devemos perder a sensibilidade, o instinto e o sentimento. Estamos lidando com seres humanos — e isso é algo que, até agora, ela não consegue reproduzir.”
“Com as estatísticas, tudo depende de como você as interpreta e da confiabilidade delas. É fácil se confundir ou se frustrar rapidamente. Os números, por si só, não significam nada — é preciso entender a metodologia por trás deles. Se você não faz isso e apenas olha para os dados, pode acabar com um grande problema.”
- getty
Clássico do norte de Londres e Harry Kane: próximos jogos do Arsenal
O Arsenal possui uma vantagem de quatro pontos na liderança da Premier League, mas deixou escapar dois pontos na última rodada ao empatar em um dramático 2 a 2 com o Sunderland.
Com a chegada de mais uma data Fifa, os Gunners voltarão a campo de novo somente no dia 23 de novembro, quando enfrentarão o arquirrival Tottenham no clássico do norte de Londres — antes de encarar Harry Kane e o Bayern de Munique, pela Champions League, três dias depois.