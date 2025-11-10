Mikel Arteta confirma que Arsenal está usando inteligência artificial em sua campanha líder da Premier League

Questionado se está seguindo um caminho semelhante, Arteta falou sobre o uso da inteligência artificial para avaliar desempenhos e identificar áreas de melhoria: “É uma ferramenta extremamente poderosa, se for usada da maneira certa e com as perguntas adequadas. Já está sendo aplicada em muitos processos que podem ajudar não apenas uma equipe, mas toda uma organização. Ela vai evoluir e nos oferecer boas ideias — ou, no mínimo, pontos de reflexão. Eu não sou um especialista, mas considero uma ferramenta valiosa.”

O técnico acrescentou que o clube já desenvolve projetos internos com esse objetivo: “Criamos algumas ferramentas que, na nossa visão, podem nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos, avaliar o que fazemos e identificar o que podemos melhorar. A partir daí, vamos explorar o uso da IA em outras áreas do clube.”

No entanto, Arteta destacou que nenhuma tecnologia pode substituir a dimensão humana do futebol: “Se for confiável, a IA pode nos ajudar com questões como lesões, sem dúvida. Mas nunca devemos perder a sensibilidade, o instinto e o sentimento. Estamos lidando com seres humanos — e isso é algo que, até agora, ela não consegue reproduzir.”

“Com as estatísticas, tudo depende de como você as interpreta e da confiabilidade delas. É fácil se confundir ou se frustrar rapidamente. Os números, por si só, não significam nada — é preciso entender a metodologia por trás deles. Se você não faz isso e apenas olha para os dados, pode acabar com um grande problema.”