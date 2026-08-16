Com o placar em 1 a 0 para o Nashville, aos 23 minutos surge a chance mais importante para o Inter Miami recolocar imediatamente o duelo em igualdade. O camisa 10 vai para a marca da cal com a possibilidade de marcar o empate, mas sua cobrança é defendida por Schwake. O goleiro do Nashville adivinha a finalização do argentino e assim rouba a cena, mantendo a equipe da casa em vantagem.





Um episódio que poderia ter mudado a dinâmica da partida e que, em vez disso, se transforma em mais um duro golpe para o Inter Miami. A equipe da casa consegue administrar a vantagem e, no segundo tempo, dispara de vez, até fechar o jogo em 4 a 1.