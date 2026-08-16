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Nashville SC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Messi perde pênalti, e Inter Miami é derrotado por 4 a 1

Inter Miami CF
L. Messi

Pênalti desperdiçado pelo argentino e dura derrota para a sua equipe

Noite para esquecer para o Inter Miami, que sofre uma pesada derrota por 4 a 1 no campo do Nashville SC e volta para casa sem pontos. Uma partida complicada desde os primeiros minutos para a equipe de Javier Mascherano, incapaz de reagir depois da vantagem dos donos da casa e obrigada a lidar também com uma noite negativa de Lionel Messi.


  • Com o placar em 1 a 0 para o Nashville, aos 23 minutos surge a chance mais importante para o Inter Miami recolocar imediatamente o duelo em igualdade. O camisa 10 vai para a marca da cal com a possibilidade de marcar o empate, mas sua cobrança é defendida por Schwake. O goleiro do Nashville adivinha a finalização do argentino e assim rouba a cena, mantendo a equipe da casa em vantagem.


    Um episódio que poderia ter mudado a dinâmica da partida e que, em vez disso, se transforma em mais um duro golpe para o Inter Miami. A equipe da casa consegue administrar a vantagem e, no segundo tempo, dispara de vez, até fechar o jogo em 4 a 1.

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  • Para Messi, além do pênalti perdido, chega também outra nota negativa. La Pulga acaba, de fato, na súmula do árbitro: o camisa 10 é advertido durante a partida, completando assim uma noite decididamente complicada no aspecto pessoal.


    O Nashville SC, por outro lado, pode comemorar uma vitória de prestígio, construída com personalidade e concretizada apesar da grande chance concedida a Messi na marca da cal.

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