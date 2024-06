Os melhores e piores da seleção argentina na Copa América 2024

Os atuais campeões chegam aos Estados Unidos como um dos maiores favoritos a mais um título

Atual campeã da Copa América, a Argentina entra na edição de 2026, nos Estados Unidos, como a grande favorita ao lado do Brasil. A rotina não mudou, mas o peso que a Albiceleste vinha carregando ao longo de várias edições, até enfim acabar com o seu jejum em 2021, na final contra os brasileiros no Maracanã, não existe mais. Também atual campeã mundial, a seleção de Lionel Scaloni vai jogar soltinha.

Falando em Lionel, todos os holofotes seguem em cima de Messi. Desta vez, contudo, o camisa 10 muito provavelmente faz sua despedida da Copa América – e possivelmente até das grandes competições com a seleção argentina. O cenário é o mesmo para Ángel Di Maria, seu fiel escudeiro na equipe nacional.

Ou seja, além de nomes bem estabelecidos e consagrados, como Lautaro Martínez, jovens valores como Alejandro Garnacho começam a ganhar mais espaço, abrindo caminho para a renovação visando a Copa do Mundo de 2026. Como os jogadores irão desempenhar? Você confere aqui, jogo a jogo, uma análise acumulada de suas participações.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!