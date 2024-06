Endrick, Alejandro Garnacho, Folarin Balogun e as promessas para se observar na Copa América 2024

De Endrick a Alejandro Garnacho, a GOAL traz os jogadores que estão prontos para brilhar na competição realizada nos Estados Unidos

É tradição em todo grande torneio de seleções. Algum jogador, de alguma equipe, sai de um certo anonimato relativo para brilhar no grande palco. Existem muitos exemplos nos últimos anos. James Rodríguez garantiu uma transferência para o Real Madrid com uma Copa do Mundo mágica em 2014. Alexis Mac Allister se afirmou como um dos melhores meio-campistas do mundo na edição de 2022 no Qatar. Michael Owen se destacou pela Inglaterra na Copa do Mundo de 1998.

Com a Copa América não é diferente. Esta tem sido a competição em que talentos, como Neymar e Alexis Sánchez, se apresentaram ao mundo nas últimas décadas. Claro, nem todas as nações têm jogadores deste calibre. Mas há talento suficiente para que cada equipe tenha pelo menos um rosto novo se destacando em momentos decisivos.

A seguir, a GOAL analisa quem pode brilhar neste ano...

