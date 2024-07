Lionel Messi, Ángel Di Maria, Luis Suárez e os craques que devem fazer sua última Copa América

A edição 2024 do torneio vai marcar o fim de uma grande era de jogadores importantes na competição

A Copa América de 2024 vai marcar o final de uma era. Estamos falando, muito provavelmente, da última edição do torneio a contar com nomes do quilate de Lionel Messi e Ángel Di María, personagens decisivos no título conquistado para a Argentina em 2021 – e que, na prática, ajudou a Albiceleste a virar a página de seu longo jejum para iniciar um novo período de vitórias.

Mas outros nomes importantes também deverão estar fazendo sua despedida, especialmente por conta da idade avançada e considerando que a próxima edição do torneio continental deverá ser realizado apenas em 2028 – agora que o certame está equiparado no ciclo da Eurocopa. Abaixo, a GOAL lista os jogadores mais conhecidos que devem disputar pela última vez a principal competição entre seleções do continente americano.

