Melhor que Pelé e Maradona! Para o rebelde "quinto Beatle", o futebol deixou de ser prioridade cedo demais

Best nasceu em 1946 na capital da Irlanda do Norte, Belfast, e cresceu em um bairro operário. Quando tinha 15 anos, foi descoberto pelo olheiro do Manchester United, Bob Bishop. "Acredito que encontrei um gênio", escreveu Bishop para o então treinador do United, Matt Busby. E como ele encontrou.

Busby estava construindo em Manchester seu segundo grande time. O primeiro tinha sido tragicamente desfeito pelo acidente de avião em Munique, em 1958, mas o segundo certamente deu certo e alcançou a glória. Best fez sua estreia em 1963, com 17 anos, pelo United e rapidamente formou, juntamente com Denis Law e Bobby Charlton, o ataque mais perigoso do país. "Santíssima Trindade" chamaram o trio, que hoje em dia estão juntos como estátuas diante do Old Trafford.

Em 1965 e 1967, o United foi campeão, e em 1968 - exatamente dez anos após o acidente de avião - conquistou o tão esperado troféu da Liga dos Campeões. Best colocou o Manchester United na frente na final contra o Benfica na prorrogação, e o placar final foi de 4 a 1 para os Red Devils.