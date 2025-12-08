+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
George BestSPOX
Nino Duit

Melhor que Pelé e Maradona! Para o rebelde "quinto Beatle", o futebol deixou de ser prioridade cedo demais

O Rebel United apresenta jogadores que preferem nadar contra a corrente. A Parte 8 é sobre George Best - o melhor jogador de futebol do mundo, até que outros assuntos se tornaram mais importantes

Em 1969, aos 23 anos de idade, George Best queria se concentrar apenas no essencial. Apenas no futebol, seu trabalho. Então, ele se afastou de suas outras duas grandes paixões: o álcool e as mulheres. Seu resumo sobre a experiência: "Foram os piores 20 minutos da minha vida."

  • A vida dupla

    Aos 23 anos, George Best estava no auge de sua carreira. Um ano antes, ele havia levado o Manchester United à sua primeira vitória na Liga dos Campeões, foi o artilheiro na Inglaterra e ganhou a Bola de Ouro. Mas na mesma intensidade que dentro de campo ele colecionava dribles espetaculares, inúmeros gols e títulos importantes, fora dele ele colecionava festas, bebidas e casos amorosos. Naquela época, sua vida dupla deslumbrante como estrela do futebol e bon vivant estava indo bem - mas logo isso chegaria ao fim.

  • George Best Man UtdGetty

    "Eu acho que encontrei um gênio": Como Best chegou ao Manchester United

    Best nasceu em 1946 na capital da Irlanda do Norte, Belfast, e cresceu em um bairro operário. Quando tinha 15 anos, foi descoberto pelo olheiro do Manchester United, Bob Bishop. "Acredito que encontrei um gênio", escreveu Bishop para o então treinador do United, Matt Busby. E como ele encontrou.

    Busby estava construindo em Manchester seu segundo grande time. O primeiro tinha sido tragicamente desfeito pelo acidente de avião em Munique, em 1958, mas o segundo certamente deu certo e alcançou a glória. Best fez sua estreia em 1963, com 17 anos, pelo United e rapidamente formou, juntamente com Denis Law e Bobby Charlton, o ataque mais perigoso do país. "Santíssima Trindade" chamaram o trio, que hoje em dia estão juntos como estátuas diante do Old Trafford.

    Em 1965 e 1967, o United foi campeão, e em 1968 - exatamente dez anos após o acidente de avião - conquistou o tão esperado troféu da Liga dos Campeões. Best colocou o Manchester United na frente na final contra o Benfica na prorrogação, e o placar final foi de 4 a 1 para os Red Devils.

  • George Best Manchester UnitedGetty Images

    George Best: as frases icônicas e o elogio de Pelé

    Best há muito tempo era mais do que apenas um jogador de futebol. Suas façanhas esportivas, combinadas com seu estilo de vida rebelde, suas "escapadas", seus longos cabelos e suas frases espirituosas emanavam uma magia especial. Ele foi um dos primeiros astros do futebol mundial, era "o quinto Beatle", uma sensação. Durante os conservadores anos 1960, ele representou, como muitos astros do rock, o despertar para uma nova era. E Best sabia jogar com a sua imagem.

    "Se eu tivesse que escolher entre marcar um gol de 40 metros em Anfield ou ir para a cama com a Miss Mundo, seria difícil decidir", disse Best uma vez. "Felizmente, fiz ambos." Ou: "Gastei grande parte do meu dinheiro em álcool, mulheres e carros velozes. O resto eu simplesmente desperdicei."

    Tão rápido quanto sua ascensão foi sua queda. A vitória na Liga dos Campeões foi o último grande título de Best. Em seguida, suas prioridades se afastaram cada vez mais do esporte, entrando no mundo noturno. Mais uma cerveja aqui, mais uma Miss Mundo ali. Ele perdeu o equilíbrio. Muito cedo o futebol se tornou secundário para ele. Uma pena, pois Best era um jogador brilhante. "O melhor que eu já vi", disse Pelé. Esse elogio foi a "maior honraria de sua vida", respondeu Best.

  • George BestGetty Images

    100.000 pessoas atenderam ao funeral de George Best em 2005

    Best apareceu repetidamente embriagado nos treinos. Em 1972, o treinador do United, Tommy Docherty, o suspendeu, e em 1974, Best jogou sua última partida pelo United com apenas 27 anos. Durante dez anos, ele jogou por várias equipes de divisões inferiores na Inglaterra e nos EUA, mas o foco das atenções estava fora do campo.

    O vício em jogos o levou à ruína financeira e o alcoolismo à ruína física. Seu casamento fracassou, assim como suas atividades como proprietário de casas noturnas e boutiques de moda. No Natal de 1984, Best passou um tempo na prisão. Ele foi pego dirigindo embriagado e se envolveu em uma briga com um policial.

    Por anos, Best definhou. Em 2002, ele passou por um transplante de fígado, mas continuou a beber. Exatamente há 20 anos, em novembro de 2005, ele morreu com 57 anos por falência múltipla dos órgãos. 100.000 pessoas compareceram ao seu funeral em Belfast, e o discurso fúnebre foi feito pelo então primeiro-ministro britânico Tony Blair. Em Manchester e em sua cidade natal, ainda se diz: "Melhor que Pelé e Maradona, George Best!"

