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CM Grafica Hojbjerg Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Meio-campo da Juventus: Hojbjerg e Bakola, além de Sarr

Juventus
Mercado da bola
P. Hoejbjerg
D. Bakola

Nas últimas 48 horas de mercado, a Juventus precisa conter a emergência no meio-campo

Além do senegalês Pape Matar Sarr, aguardado na Juventus para os exames médicos e a assinatura do contrato, a diretoria da Juventus também trabalha em uma segunda contratação para o meio-campo. No radar segue o nome de Darryl Bakola, meio-campista francês nascido em 2007 do Sassuolo, uma opção jovem e promissora. Mas a alternativa leva a um perfil bem mais experiente e internacional: Pierre-Emile Højbjerg.


Segundo o Tuttosport, o diretor esportivo Ricky Massara trabalha para tentar dar a Luciano Spalletti um nome de peso. O dinamarquês do Olympique de Marselha já havia sido procurado por Cristiano Giuntoli há dois anos e volta agora a ganhar força para reforçar um meio-campo que necessita de qualidade, personalidade e experiência.

  • Højbjerg, capitão da Dinamarca e referência do Olympique de Marselha, vem da partida de ontem à noite contra o Monaco, disputada como titular. Um sinal da centralidade do jogador nos planos do clube francês, que, no entanto, lida com a necessidade de reduzir sensivelmente a folha salarial e de arrecadar o máximo possível nestas últimas horas de mercado.


    Assim, o dinamarquês aparece entre os possíveis nomes de saída, junto com Leonardo Balerdi, já transferido para a Roma. Uma situação que a Juventus quer monitorar com atenção. Højbjerg agrada muito a Spalletti e representa um perfil capaz de agradar à área técnica: qualidade na gestão da bola, tempo de infiltração, liderança e sólida experiência internacional.


    Características que poderiam elevar o nível do setor e, ao menos em parte, preencher a lacuna deixada pela não chegada de Franck Kessié, que foi para a Atalanta, e pela lesão de Thuram. A disputa por Højbjerg, com o fechamento da janela de transferências já muito próximo, segue sendo uma missão complicada. Mas a Juventus está pronta para tentar até o fim.




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