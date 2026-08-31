Meio-campo da Juventus: Hojbjerg e Bakola, além de Sarr

Além do senegalês Pape Matar Sarr, aguardado na Juventus para os exames médicos e a assinatura do contrato, a diretoria da Juventus também trabalha em uma segunda contratação para o meio-campo. No radar segue o nome de Darryl Bakola, meio-campista francês nascido em 2007 do Sassuolo, uma opção jovem e promissora. Mas a alternativa leva a um perfil bem mais experiente e internacional: Pierre-Emile Højbjerg.
Segundo o Tuttosport, o diretor esportivo Ricky Massara trabalha para tentar dar a Luciano Spalletti um nome de peso. O dinamarquês do Olympique de Marselha já havia sido procurado por Cristiano Giuntoli há dois anos e volta agora a ganhar força para reforçar um meio-campo que necessita de qualidade, personalidade e experiência.