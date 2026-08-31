Meio-campo da Juventus: Hojbjerg e Bakola, além de Sarr

Højbjerg, capitão da Dinamarca e referência do Olympique de Marselha, vem da partida de ontem à noite contra o Monaco, disputada como titular. Um sinal da centralidade do jogador nos planos do clube francês, que, no entanto, lida com a necessidade de reduzir sensivelmente a folha salarial e de arrecadar o máximo possível nestas últimas horas de mercado.





Assim, o dinamarquês aparece entre os possíveis nomes de saída, junto com Leonardo Balerdi, já transferido para a Roma. Uma situação que a Juventus quer monitorar com atenção. Højbjerg agrada muito a Spalletti e representa um perfil capaz de agradar à área técnica: qualidade na gestão da bola, tempo de infiltração, liderança e sólida experiência internacional.





Características que poderiam elevar o nível do setor e, ao menos em parte, preencher a lacuna deixada pela não chegada de Franck Kessié, que foi para a Atalanta, e pela lesão de Thuram. A disputa por Højbjerg, com o fechamento da janela de transferências já muito próximo, segue sendo uma missão complicada. Mas a Juventus está pronta para tentar até o fim.











