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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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مباغبي يردّ.. هل ندم بسبب تتويج سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بعد رحيله؟

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Real Madrid x Bayern de Munique
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النunca francês fala sobre Ronaldo, Messi e Enrique... e revela a posição mais fácil em campo

Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, confirmou que não se arrependeu de ter deixado o seu antigo clube, o Paris Saint-Germain, que conquistou o título da Liga dos Campeões no ano seguinte.

Apesar de ter vencido títulos importantes na sua carreira, sobretudo a Copa do Mundo, Mbappé ainda não conquistou o troféu de “orelhas grandes”, apesar de ter alcançado números individuais impressionantes na competição continental.

Mbappé jogou 7 temporadas no Paris Saint-Germain, de 2017 a 2024, mas a equipe não conseguiu vencer a Liga dos Campeões. No ano seguinte à sua saída, o gigante francês conquistou o título pela primeira vez na sua história.

Enquanto isso, Mbappé não conseguiu conquistar o título continental com o Real Madrid na sua primeira temporada e busca quebrar o seu azar na temporada atual, já que a equipe merengue chegou às quartas de final e enfrentará o Bayern de Munique no fim de março.

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  • Cheguei ao fim da história

    E Mbappé disse, em declarações ao podcast “The Bridge”, reproduzidas pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo”: “Se eu tivesse saído mais cedo e a equipe tivesse vencido, talvez eu ainda tivesse ficado com alguma amargura”.

    Ele acrescentou: “Mas, quando saí, senti que tinha chegado ao fim da história: 7 anos, durante os quais fiz tudo, e já não havia nada que justificasse continuar”.

    O astro francês prosseguiu: “Cheguei às quartas de final, às semifinais e à final… E até na minha última temporada jogamos contra o Dortmund e perdemos, mas é um jogo que, se eu o disputasse 500 vezes, eu venceria em 499”.

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  • Grande treinador

    Quando questionado sobre o seu antigo treinador, Luis Enrique, respondeu: "É um grande treinador, diz com franqueza o que pensa. Infelizmente, a sua passagem coincidiu comigo no meu último ano no Paris Saint-Germain, e a minha última temporada foi como uma viagem cheia de altos e baixos".

    Mbappé explicou: "Não consegui realmente desfrutar de trabalhar com ele. No primeiro mês eu estava fora das contas e, depois de tomar a decisão de sair, mal joguei no campeonato durante os últimos quatro meses. Só o desfrutei como amante de futebol e do ponto de vista tático, porque adoro o jogo. Mas, na minha situação naquela altura, não consegui desfrutar de facto. É um treinador que tem um grande conhecimento de futebol".

  • زيدان ثم رونالدو

    Questionado sobre seu ídolo no futebol, o atacante francês revelou: "Meu primeiro ídolo foi (Zinedine) Zidane, depois veio Cristiano Ronaldo".

    E continuou: "Como atacante, Cristiano mostrou todas as formas possíveis, porque ele tem várias versões de si mesmo e sabe fazer tudo".

  • دureza de Messi

    Quanto a Lionel Messi, ele disse: “É uma coisa de loucos... não dá para comparar com o Neymar. Messi faz tudo de forma perfeita”.

    E Mbappé contou: “Vou te relatar uma situação: estávamos treinando finalizações no Paris; eu e o Neymar éramos os melhores, marcamos 6 ou 7 gols de 10, mas ele chutou 9 vezes e marcou 9 gols exatamente idênticos, todos com a mesma precisão. Eu olhava para o goleiro como se dissesse: ‘Você não está vendo o que está acontecendo?’ É exagerado”.

  • أس posição mais fácil em campo

    Mbappé foi questionado: "Qual é a posição mais fácil no futebol?", e respondeu: "Na minha opinião, é a de zagueiro central".

    O astro do Real Madrid explicou sua resposta dizendo: "Você fica protegido de todos os lados e pode até jogar em uma defesa composta por 3 jogadores".

    E concluiu: "É a única posição em que você vê jogadores com 40 anos ainda atuando na Europa e no mais alto nível. Já um atacante nessa idade, estaria acabado".