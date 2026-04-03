Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, confirmou que não se arrependeu de ter deixado o seu antigo clube, o Paris Saint-Germain, que conquistou o título da Liga dos Campeões no ano seguinte.

Apesar de ter vencido títulos importantes na sua carreira, sobretudo a Copa do Mundo, Mbappé ainda não conquistou o troféu de “orelhas grandes”, apesar de ter alcançado números individuais impressionantes na competição continental.

Mbappé jogou 7 temporadas no Paris Saint-Germain, de 2017 a 2024, mas a equipe não conseguiu vencer a Liga dos Campeões. No ano seguinte à sua saída, o gigante francês conquistou o título pela primeira vez na sua história.

Enquanto isso, Mbappé não conseguiu conquistar o título continental com o Real Madrid na sua primeira temporada e busca quebrar o seu azar na temporada atual, já que a equipe merengue chegou às quartas de final e enfrentará o Bayern de Munique no fim de março.

Leia também:

Chamaram-me de macaco e eu estava como morto.. Mbappé relembra um momento sombrio e conta memórias do Mundial com Hakimi

Mbappé explica por que prefere Camarões à Argélia

Mbappé: não conheci um marroquino como Hakimi.. e ele não conseguiu me entender no primeiro encontro