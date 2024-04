Maurício segue na mira de clubes do Brasil, mas não vai pedir para deixar o Inter

Meia-atacante está na mira de Botafogo, Flamengo, Red Bull Bragantino e Palmeiras, mas não tem a intenção de solicitar a saída do Beira-Rio

Maurício ainda está na mira de gigantes do futebol brasileiro no mercado da bola. No entanto, o meia-atacante não pediu e tampouco pretende solicitar a saída do Internacional nesta janela de transferências, como soube a GOAL. O atleta aguarda uma posição do Colorado sobre o futuro e não tem pressa para tomar uma decisão.

Há pelo menos quatro clubes interessados em contar com o meio-campista de 22 anos. Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino demonstraram intenção de contar com o jogador, mas não têm propostas formalizadas neste momento. As ofertas anteriores foram recusadas.

Maurício tem contrato no Beira-Rio até 31 de dezembro de 2027 — a última renovação do meia-atacante foi em março do ano passado. O Inter detém 50% dos direitos econômicos, e o restante é dividido entre Cruzeiro (25%), Desportivo Brasil (20%) e o próprio atleta (5%).

