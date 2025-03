Mathis Amougou: o novo meio-campista "completo" do Chelsea que pode ser uma pechincha de R$ 94 milhões

A GOAL traz um raio-x do jovem que chegou ao Stamford Bridge 'aos 45 do segundo tempo' da última janela de transferências

Difícil achar uma janela de transferências na qual o Chelsea não gaste uma fortuna em uma jovem promessa relativamente desconhecida. E a mais recente a se juntar ao clube, nesta janela de início de ano, foi o meio-campista Mathis Amougou, de 19 anos.

O francês tem pouco mais de meia temporada de experiência no time principal, mas isso não impediu os Blues de desembolsarem €15 milhões para tirá-lo do Saint-Étienne no último dia do mercado, no início de fevereiro.

A contratação gerou novas dúvidas entre torcedores do Chelsea e rivais, cada vez mais perplexos com a estratégia do clube. No entanto, essa pode acabar sendo uma jogada para lá de inteligente.