Após a chegada do comunicado oficial que sacramenta sua ida para a Fiorentina por empréstimo do Real Madrid, Franco Mastantuono diz suas primeiras palavras como jogador viola: "A verdade é que foi um dia muito especial para mim. Eu estava realmente com muita vontade de vir para cá e estou gostando muito. Por que escolhi a Fiorentina? Porque é um time com muita história e eu estava realmente entusiasmado com a possibilidade de jogar por um clube tão importante".
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Mastantuono: "Escolhi a Fiorentina pela sua história"
Viola Park incrível
O argentino nascido em 2007 prosseguiu: "O Viola Park é incrível. É um belíssimo centro esportivo, onde as pessoas são muito gentis e prestativas, e isso faz você se sentir bem. Tive a oportunidade de conhecer alguns companheiros de equipe, cumprimentá-los, e realmente todos foram muito gentis comigo. Isso me deixa feliz".
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