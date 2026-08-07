Mastantuono: "Escolhi a Fiorentina pela sua história"

Após a chegada do comunicado oficial que sacramenta sua ida para a Fiorentina por empréstimo do Real Madrid, Franco Mastantuono diz suas primeiras palavras como jogador viola: "A verdade é que foi um dia muito especial para mim. Eu estava realmente com muita vontade de vir para cá e estou gostando muito. Por que escolhi a Fiorentina? Porque é um time com muita história e eu estava realmente entusiasmado com a possibilidade de jogar por um clube tão importante".