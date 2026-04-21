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Mason Greenwood "irrita os treinadores com sua indiferença" no Marselha e pode ser colocado na lista de transferências
Comissão técnica frustrada com a atitude de Greenwood
Embora o ex-atacante do Manchester United tenha marcado 15 gols e dado seis assistências na Ligue 1 nesta temporada, sua aparente falta de empenho durante os treinos e jogos recentes estaria “irritando os treinadores”.
De acordo com a RMC Sport, o inglês pareceu “desistir” durante a recente derrota por 2 a 0 para o Lorient, demonstrando pouquíssima conexão com seus companheiros de equipe. Essa mudança na linguagem corporal levou o clube a considerar colocá-lo na lista de transferências neste verão para capitalizar seu valor de mercado. Habib Beye, que recentemente sucedeu Roberto De Zerbi como técnico principal, já passou a realizar sessões duplas de treino para lidar com a disciplina cada vez mais fraca do elenco.
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Benatia critica a "escandalosa" falta de orgulho
O diretor esportivo Medhi Benatia descarregou sua raiva após uma derrota recente, criticando publicamente o empenho dos jogadores. A instabilidade provocou uma queda no desempenho, com o Marselha perdendo cinco das nove partidas sob o comando de Beye.
“Quando vejo partidas como essa, preciso me manifestar”, disse ele, conforme citado pelo Daily Mail. “É escandaloso, escandaloso. O que pedimos é um pouco de mentalidade, um mínimo de orgulho. ... (Palavrão), orgulho, respeito pela camisa. Tivemos seis ou sete atuações inexplicáveis nesta temporada.”
Os altos dirigentes sob o microscópio
Greenwood não é a única figura-chave a enfrentar um intenso escrutínio à medida que as ambições do clube de se classificar para a Liga dos Campeões vão se esvaindo. Pierre-Emile Hojbjerg tem sido descrito como “irreconhecível” nas últimas semanas, enquanto o ex-atacante do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, estaria “revoltado” com a falta de empenho de certos companheiros de equipe.
O presidente do clube, Stephane Richard, apontou a constante rotatividade de jogadores como a principal razão para a incapacidade do clube de manter a disputa pelo título. “É incrivelmente difícil fazer um time jogar bem quando um terço ou metade do elenco muda a cada ano”, explicou Richard. “A primeira coisa que este clube precisa é de uma certa estabilidade.”
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Aproxima-se uma grande liquidação de verão
O Marselha ocupa atualmente a sexta posição na Ligue 1, e a possibilidade de não se classificar para a principal competição europeia provavelmente exigirá uma grande reformulação do elenco. Segundo relatos, alguns jogadores parecem estar completamente alheios aos objetivos do clube, tornando quase inevitável a saída de vários jogadores importantes neste verão — incluindo, possivelmente, Greenwood.