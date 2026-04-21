Mason Greenwood "irrita os treinadores com sua indiferença" no Marselha e pode ser colocado na lista de transferências

Embora o ex-atacante do Manchester United tenha marcado 15 gols e dado seis assistências na Ligue 1 nesta temporada, sua aparente falta de empenho durante os treinos e jogos recentes estaria “irritando os treinadores”.

De acordo com a RMC Sport, o inglês pareceu “desistir” durante a recente derrota por 2 a 0 para o Lorient, demonstrando pouquíssima conexão com seus companheiros de equipe. Essa mudança na linguagem corporal levou o clube a considerar colocá-lo na lista de transferências neste verão para capitalizar seu valor de mercado. Habib Beye, que recentemente sucedeu Roberto De Zerbi como técnico principal, já passou a realizar sessões duplas de treino para lidar com a disciplina cada vez mais fraca do elenco.