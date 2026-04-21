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Yosua Arya

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Mason Greenwood "irrita os treinadores com sua indiferença" no Marselha e pode ser colocado na lista de transferências

M. Greenwood
Marseille
Premiere Ligue

Mason Greenwood poderia, segundo relatos, ser colocado na lista de transferências neste verão, já que os dirigentes do Marselha estão cansados de sua atitude “desinteressada”. Apesar de mais uma temporada produtiva no papel, a linguagem corporal do ex-atacante do Manchester United tem causado atritos nos bastidores.

  • Comissão técnica frustrada com a atitude de Greenwood

    Embora o ex-atacante do Manchester United tenha marcado 15 gols e dado seis assistências na Ligue 1 nesta temporada, sua aparente falta de empenho durante os treinos e jogos recentes estaria “irritando os treinadores”.

    De acordo com a RMC Sport, o inglês pareceu “desistir” durante a recente derrota por 2 a 0 para o Lorient, demonstrando pouquíssima conexão com seus companheiros de equipe. Essa mudança na linguagem corporal levou o clube a considerar colocá-lo na lista de transferências neste verão para capitalizar seu valor de mercado. Habib Beye, que recentemente sucedeu Roberto De Zerbi como técnico principal, já passou a realizar sessões duplas de treino para lidar com a disciplina cada vez mais fraca do elenco.

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    Benatia critica a "escandalosa" falta de orgulho

    O diretor esportivo Medhi Benatia descarregou sua raiva após uma derrota recente, criticando publicamente o empenho dos jogadores. A instabilidade provocou uma queda no desempenho, com o Marselha perdendo cinco das nove partidas sob o comando de Beye.

    “Quando vejo partidas como essa, preciso me manifestar”, disse ele, conforme citado pelo Daily Mail. “É escandaloso, escandaloso. O que pedimos é um pouco de mentalidade, um mínimo de orgulho. ... (Palavrão), orgulho, respeito pela camisa. Tivemos seis ou sete atuações inexplicáveis nesta temporada.”

  • Os altos dirigentes sob o microscópio

    Greenwood não é a única figura-chave a enfrentar um intenso escrutínio à medida que as ambições do clube de se classificar para a Liga dos Campeões vão se esvaindo. Pierre-Emile Hojbjerg tem sido descrito como “irreconhecível” nas últimas semanas, enquanto o ex-atacante do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, estaria “revoltado” com a falta de empenho de certos companheiros de equipe.

    O presidente do clube, Stephane Richard, apontou a constante rotatividade de jogadores como a principal razão para a incapacidade do clube de manter a disputa pelo título. “É incrivelmente difícil fazer um time jogar bem quando um terço ou metade do elenco muda a cada ano”, explicou Richard. “A primeira coisa que este clube precisa é de uma certa estabilidade.”

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    Aproxima-se uma grande liquidação de verão

    O Marselha ocupa atualmente a sexta posição na Ligue 1, e a possibilidade de não se classificar para a principal competição europeia provavelmente exigirá uma grande reformulação do elenco. Segundo relatos, alguns jogadores parecem estar completamente alheios aos objetivos do clube, tornando quase inevitável a saída de vários jogadores importantes neste verão — incluindo, possivelmente, Greenwood.

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