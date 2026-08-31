Il Tempo faz o ponto da transferência de Marten De Roon para a Roma: a Roma o contrata da Atalanta sem custos, com bônus (há também o do título da Serie A) de no máximo 600 mil euros. O meio-campista, que hoje estará à disposição de Gasperini, assinou um contrato de um ano no valor de 2 milhões de euros líquidos.
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Marten de Roon, da Atalanta para a Roma: os valores do negócio
Pilar da Atalanta
Nascido em 1991, De Roon deixa a Atalanta, com a qual tem contrato até 2028, após 445 partidas, 23 gols e 32 assistências. Ele conquistou a Europa League de 2024.
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