A Ligue 1 agora entra na pausa internacional antes de a ação da elite do Campeonato Francês ser retomada em 10 de outubro. O PSG volta aos compromissos domésticos recebendo o recém-promovido Le Mans na sexta rodada, enquanto tenta diminuir a distância para o Monaco na liderança. Enquanto isso, o Marseille precisa aproveitar ao máximo a pausa de três semanas para se reagrupar antes da crucial visita ao Troyes no dia seguinte, para interromper a queda e sair da zona de rebaixamento.