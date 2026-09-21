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Marquinhos é o herói em vitória do Paris Saint-Germain sobre o Marseille, com um a menos, em quente duelo de Le Classique
Marquinhos dá o golpe decisivo
O gol saiu no segundo tempo, quando o reserva Ferran Torres cabeceou para as redes após cruzamento preciso de Desire Doue e colocou o PSG em vantagem. O Marseille empatou graças à finalização de curta distância de Angel Gomes, após boa jogada em combinação com Amine Gouiri. No entanto, Marquinhos recolocou os visitantes em vantagem quase imediatamente ao aproveitar uma bola solta após escanteio, antes de Timothy Weah ser expulso por receber o segundo cartão amarelo.
- AFP
Capitão garante pontos cruciais
A reação decisiva de Marquinhos para completar o rebote após a defesa inicial de Jeffrey de Lange mostrou o faro apurado do zagueiro na área adversária. O gol foi a recompensa perfeita pelo domínio dos visitantes depois de terem sobrevivido às tentativas de Pierre-Emile Hojbjerg e Neal Maupay no primeiro tempo. Proteger essa vantagem mínima contra dez homens garantiu que a equipe de Enrique saísse com os três pontos de um ambiente hostil no Velódrome.
Fortunas contrastantes definem rivalidade
O triunfo suado marcou apenas a segunda vitória do PSG na Ligue 1 nesta campanha, após um início incomumente lento de três jogos sem vencer. A conquista dos três pontos levou o atual pentacampeão à sexta colocação, deixando a equipe a cinco pontos do líder Monaco. Em contrapartida, uma quarta derrota em cinco partidas afundou o Marseille diretamente na zona de rebaixamento, marcando seu pior início de temporada desde a campanha 2011-12.
- PsnewZ
A temporada doméstica será retomada em outubro
A Ligue 1 agora entra na pausa internacional antes de a ação da elite do Campeonato Francês ser retomada em 10 de outubro. O PSG volta aos compromissos domésticos recebendo o recém-promovido Le Mans na sexta rodada, enquanto tenta diminuir a distância para o Monaco na liderança. Enquanto isso, o Marseille precisa aproveitar ao máximo a pausa de três semanas para se reagrupar antes da crucial visita ao Troyes no dia seguinte, para interromper a queda e sair da zona de rebaixamento.
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