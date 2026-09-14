Marocchi: "Kolo Muani perde os duelos e erra o domínio da bola"

Sobre a defesa do time de Luciano Spalletti: "Lucumí e Bremer não precisavam fazer nada além de tentar achar ou o primeiro ou o segundo atacante, isso até os garotos dos Allievi sabem fazer. Eu nunca vi um dos dois zagueiros encontrar os dois atacantes. O Sassuolo fechava bem, adiantando também Thorstvedt e os outros meio-campistas. Está claro que, nas duas linhas de quatro, é aquela a zona que você tem de procurar, mas nem uma vez".