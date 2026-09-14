Giancarlo Marocchi, ex-meio-campista da Juventus e atual comentarista da Sky, deu sua opinião após a derrota da Velha Senhora no campo do Sassuolo: "Vamos supor que ele precise de oito partidas para entrar em forma, Kolo Muani, porém no momento perde duelos errando o domínio da bola, e é isso que não deixa a Juventus muito esperançosa, já que teve de fazer durante todo o ano passado um campeonato sem centroavante".
Getty Images
Traduzido por
Marocchi: "Kolo Muani perde os duelos e erra o domínio da bola"
Sobre a defesa do time de Luciano Spalletti: "Lucumí e Bremer não precisavam fazer nada além de tentar achar ou o primeiro ou o segundo atacante, isso até os garotos dos Allievi sabem fazer. Eu nunca vi um dos dois zagueiros encontrar os dois atacantes. O Sassuolo fechava bem, adiantando também Thorstvedt e os outros meio-campistas. Está claro que, nas duas linhas de quatro, é aquela a zona que você tem de procurar, mas nem uma vez".
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.