Maricá x Portuguesa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), com o Tsunami precisando da vitória para se classificar e a Lusa já garantida na segunda fase

Maricá e Portuguesa se enfrentam neste sábado (19), às 16h (horário de Brasília), pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio João Saldanha, em Maricá, com transmissão ao vivo do portal Metrópoles e da Lusa TV, em seus respectivos canais no YouTube (clique aqui e confira a programação diária).

Terceiro colocado do Grupo A6, o Maricá venceu cinco de seus 12 compromissos na Série D até aqui, somando 19 pontos — quatro a mais que o Água Santa, quinto colocado e primeiro fora da zona de classificação para a segunda fase. Após as vitórias sobre o Nova Iguaçu, por 3 a 1, e sobre o Boavista, por 1 a 0, um novo triunfo neste sábado garante o Tsunami na próxima etapa da competição.

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Água Santa na última rodada, a Portuguesa assegurou sua classificação para o mata-mata e, em caso de nova vitória, também garante a liderança do grupo. Passar em primeiro lugar colocaria a Lusa diante do quarto colocado do Grupo A5, que, no momento, é o Mixto, do Mato Grosso. Com 24 pontos até aqui, o clube paulista venceu sete de seus 12 jogos e perdeu apenas duas vezes.

No confronto direto do primeiro turno, a Portuguesa venceu por 2 a 1 no Canindé, com gols de Lohan e Hericlis. O gol do time carioca foi marcado por Walber.