Marcos Braz abre as portas do Flamengo para o Neymar: “Sempre bem-vindo”

Rubro-negro monitora a situação do atacante que tem contrato com o Al Hilal até meados de 2025

Durante a festa de comemoração do título de campeão Carioca, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, abriu as portas do clube para Neymar.

“O Neymar sempre será bem-vindo no Flamengo por razões óbvias. Agora, na minha cabeça, é uma contratação hoje impossível. Você tem vários pontos que botam questionamentos numa contratação como essa, até pelo atual contrato dele que é até 2027. Espero que se ele quiser jogar no Flamengo, ele vai ser sempre bem-vindo. Se alguém me der o caminho para ir atrás do Neymar eu vou na hora, peço autorização do Landim e vou para dentro”.

O camisa 10 da seleção brasileira se recupera de uma grave lesão no joelho e tem contrato com o Al Hilal até meados de 2025, quando se encerra a temporada na Arábia Saudita.