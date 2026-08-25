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Marco van Basten critica decisão da KNVB de nomear o técnico estrangeiro Xavi para a Holanda

Países Baixos
Xavi Hernández
M. van Basten

Marco van Basten criticou a KNVB após a nomeação de Xavi Hernández como técnico da seleção da Holanda. A lenda holandesa admitiu que contratar um treinador estrangeiro prova que o país está falhando em produzir seus próprios talentos para a função.

  • Criticando a nomeação estrangeira da KNVB

    Marco van Basten manifestou forte desaprovação após a decisão da KNVB de nomear um técnico estrangeiro para a seleção da Holanda. Falando no Coen & Sander Show, da Radio JOE, o lendário atacante expressou frustração com Xavi Hernández assumindo o comando com um contrato de quatro anos. Esta é a primeira vez que um técnico estrangeiro lidera a Oranje desde Ernst Happel, nos anos 1970. Van Basten acredita que essa mudança histórica destaca uma grande falha subjacente no sistema de treinadores do país.

    • Publicidade
  • imago-sport-31366788.jpgPro Shots

    Defendendo o talento holandês de treinadores

    Van Basten deixou claro que acredita que a Holanda tem capacidade para produzir suas próprias mentes táticas de elite. Ele argumentou que depender de nomeações estrangeiras sugere que a federação nacional de futebol está falhando em suas principais funções de desenvolvimento.

    "Meu sentimento é que eu preferiria ter um técnico holandês", afirmou Van Basten. "Afinal, me parece que deveríamos ser capazes de produzir um aqui na Holanda. Ele era um bom jogador, porém."

  • Longe do jogo

    Ao refletir sobre o estado atual do futebol holandês, o ex-técnico e auxiliar da Holanda confirmou que não tem interesse em voltar ao banco de reservas. Depois de ter comandado a seleção entre 2004 e 2008 e, mais tarde, trabalhado como auxiliar de Danny Blind ao lado de Ruud van Nistelrooy, que agora faz parte da nova comissão técnica de Xavi, Van Basten insiste que esses dias ficaram definitivamente para trás.

    Questionado se tinha interesse em voltar a trabalhar para a federação, Van Basten disse: "Não, absolutamente não. Estou completamente acabado com o futebol. Vou fazer outras coisas. Vejo tudo isso com um certo distanciamento e, no resto, isso realmente não me incomoda."

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    Emoções mistas para o futebol holandês

    Além da estrutura da seleção nacional, Van Basten ofereceu uma perspectiva mais ampla sobre o cenário atual do esporte neerlandês e dos clubes do país. Embora sinta alegria ao ver Feyenoord e PSV se destacarem, além de elogiar conquistas esportivas mais amplas dos Países Baixos, como Max Verstappen, vê com dor as dificuldades do seu amado Ajax. Enquanto Xavi e sua comissão técnica se preparam para liderar a seleção rumo a uma nova era, os debates em torno de uma liderança estrangeira e da identidade nacional certamente continuarão dominando a conversa sobre futebol nos Países Baixos.