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Marco van Basten critica decisão da KNVB de nomear o técnico estrangeiro Xavi para a Holanda
Criticando a nomeação estrangeira da KNVB
Marco van Basten manifestou forte desaprovação após a decisão da KNVB de nomear um técnico estrangeiro para a seleção da Holanda. Falando no Coen & Sander Show, da Radio JOE, o lendário atacante expressou frustração com Xavi Hernández assumindo o comando com um contrato de quatro anos. Esta é a primeira vez que um técnico estrangeiro lidera a Oranje desde Ernst Happel, nos anos 1970. Van Basten acredita que essa mudança histórica destaca uma grande falha subjacente no sistema de treinadores do país.
- Pro Shots
Defendendo o talento holandês de treinadores
Van Basten deixou claro que acredita que a Holanda tem capacidade para produzir suas próprias mentes táticas de elite. Ele argumentou que depender de nomeações estrangeiras sugere que a federação nacional de futebol está falhando em suas principais funções de desenvolvimento.
"Meu sentimento é que eu preferiria ter um técnico holandês", afirmou Van Basten. "Afinal, me parece que deveríamos ser capazes de produzir um aqui na Holanda. Ele era um bom jogador, porém."
Longe do jogo
Ao refletir sobre o estado atual do futebol holandês, o ex-técnico e auxiliar da Holanda confirmou que não tem interesse em voltar ao banco de reservas. Depois de ter comandado a seleção entre 2004 e 2008 e, mais tarde, trabalhado como auxiliar de Danny Blind ao lado de Ruud van Nistelrooy, que agora faz parte da nova comissão técnica de Xavi, Van Basten insiste que esses dias ficaram definitivamente para trás.
Questionado se tinha interesse em voltar a trabalhar para a federação, Van Basten disse: "Não, absolutamente não. Estou completamente acabado com o futebol. Vou fazer outras coisas. Vejo tudo isso com um certo distanciamento e, no resto, isso realmente não me incomoda."
- AFP
Emoções mistas para o futebol holandês
Além da estrutura da seleção nacional, Van Basten ofereceu uma perspectiva mais ampla sobre o cenário atual do esporte neerlandês e dos clubes do país. Embora sinta alegria ao ver Feyenoord e PSV se destacarem, além de elogiar conquistas esportivas mais amplas dos Países Baixos, como Max Verstappen, vê com dor as dificuldades do seu amado Ajax. Enquanto Xavi e sua comissão técnica se preparam para liderar a seleção rumo a uma nova era, os debates em torno de uma liderança estrangeira e da identidade nacional certamente continuarão dominando a conversa sobre futebol nos Países Baixos.
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