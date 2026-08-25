Marco van Basten critica decisão da KNVB de nomear o técnico estrangeiro Xavi para a Holanda

Van Basten deixou claro que acredita que a Holanda tem capacidade para produzir suas próprias mentes táticas de elite. Ele argumentou que depender de nomeações estrangeiras sugere que a federação nacional de futebol está falhando em suas principais funções de desenvolvimento.

"Meu sentimento é que eu preferiria ter um técnico holandês", afirmou Van Basten. "Afinal, me parece que deveríamos ser capazes de produzir um aqui na Holanda. Ele era um bom jogador, porém."