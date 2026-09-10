Marchisio: "Eis como eu faria o ataque da Juventus jogar. Vlahovic errou, Gatti merece mais espaço"

Claudio Marchisio é o primeiro convidado de "Se fossi tu", formato no You tube do Corriere dello Sport. O ex-meio-campista da Juventus fala, entre outros temas, também sobre a Juventus atual.





O ataque da Juve: "Como eu escalaria? Eu colocaria Kolo Muani na ponta esquerda, para aproveitar sua velocidade e sua arrancada, colocaria Woltemade no centro, com sua altura e sua técnica, e na direita Conceicao, que contra o Milan acertou a trave e vive um bom momento".





Sobre Kolo Muani: "Ele foi muito desejado de volta, espero que deslanche e consiga ter continuidade".





O esquema e as muitas lesões: "Spalletti vai encontrar as soluções. É claro que jogar com dois volantes, no 4-2-3-1, não é tão simples, para os jogadores que a Juventus tem. Koopmeiners como volante não me empolga, eu o colocaria mais à frente. McKennie também não é volante".





O mercado: "Se eu contrataria um jogador livre no mercado? Não é simples, porque você não sabe que situação vai encontrar, em que condições ele está, que preparação tem".



