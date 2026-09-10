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Claudio MarchisioGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Marchisio: "Eis como eu faria o ataque da Juventus jogar. Vlahovic errou, Gatti merece mais espaço"

Juventus

O ex-meio-campista da Juventus dá sua opinião sobre os problemas da equipe de Spalletti

Claudio Marchisio é o primeiro convidado de "Se fossi tu", formato no You tube do Corriere dello Sport. O ex-meio-campista da Juventus fala, entre outros temas, também sobre a Juventus atual.


O ataque da Juve: "Como eu escalaria? Eu colocaria Kolo Muani na ponta esquerda, para aproveitar sua velocidade e sua arrancada, colocaria Woltemade no centro, com sua altura e sua técnica, e na direita Conceicao, que contra o Milan acertou a trave e vive um bom momento".


Sobre Kolo Muani: "Ele foi muito desejado de volta, espero que deslanche e consiga ter continuidade".


O esquema e as muitas lesões: "Spalletti vai encontrar as soluções. É claro que jogar com dois volantes, no 4-2-3-1, não é tão simples, para os jogadores que a Juventus tem. Koopmeiners como volante não me empolga, eu o colocaria mais à frente. McKennie também não é volante".


O mercado: "Se eu contrataria um jogador livre no mercado? Não é simples, porque você não sabe que situação vai encontrar, em que condições ele está, que preparação tem".


  • Sobre Gatti: "Mereceria mais espaço na rotação. Quando marcou contra o Milan, se eu estivesse no lugar dele, teria pego a bola na hora e levado para o meio-campo, mas entendo a emoção do momento".


    Sobre os objetivos: "O objetivo da Juventus deve ser sempre vencer, o 'fino alla fine' tem que ser esse, ir o mais longe possível".


    Sobre o mercado: "Para o meio-campo, em janeiro será preciso fazer alguma coisa. Conceição? Se eu estivesse no lugar dele, renovaria imediatamente, porque o meu sonho é jogar sempre na Juventus".


    Sobre Vlahovic: "Se eu estivesse no lugar dele, teria administrado a situação de maneira diferente, teria tentado melhorar a relação com a Juve, que lhe deu muito. Eu teria aberto mão de um salário mais alto para ficar na Juve. Além disso, foi jogar em um time que não disputa a Champions".


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