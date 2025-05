Maranhão x Imperatriz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D

Equipes medem forças neste sábado (03), no Estádio Castelão, em São Luís, pela terceira rodada da quarta divisão; veja os detalhes

Maranhão e Imperatriz se enfrentam neste sábado (03), às 16h (de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão pela 3ª rodada da Série D 2025. A partida não teve transmissão oficial confirmada (confira a programação completa).

Embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o IAPE no jogo de ida das semifinais do Campeonato Maranhense, o Maranhão volta suas atenções para a Série D em busca da primeira vitória na competição. Após dois empates consecutivos - 1 a 1 com o Altos e 0 a 0 com o Maracanã -, o Quadricolor quer aproveitar o bom momento vivido no estadual para deslanchar também no cenário nacional e encostar nos líderes do grupo A2.

Do outro lado, o Imperatriz vive início promissor na Série D e chega com moral para o confronto. Após empatar sem gols com o Parnahyba na estreia, o Cavalo de Aço venceu o Iguatu por 2 a 1 diante da sua torcida e assumiu momentaneamente a liderança do grupo. Agora, fora de casa, busca manter a consistência para seguir firme no topo da tabela.