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Mapi Leon e Ona Batlle seguem os passos de Alexia Putellas e deixam o Barcelona antes das transferências da WSL
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O Barça confirma a saída de dois jogadores da defesa
O gigante catalão anunciou que tanto Leon quanto Batlle encerrarão suas passagens de sucesso pelo clube neste verão. Suas saídas representam uma grande reformulação para uma equipe que dominou o futebol nacional e europeu nos últimos anos, com o anúncio chegando logo após Putellas ter confirmado sua própria saída.
Leon e Batlle foram peças fundamentais da equipe que conquistou um histórico tetracampeonato nesta temporada, culminando com uma vitória dominante por 4 a 0 na final da Liga dos Campeões contra o OL Lyonnes, em Oslo. Tendo alcançado mais uma vez o auge do futebol europeu, a dupla defensiva está agora pronta para embarcar em novos capítulos em suas carreiras fora da Liga F.
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Destinos da WSL no horizonte
De acordo com a ESPN, os próximos destinos de ambas as jogadoras parecem ser a Superliga Feminina da Inglaterra. Leon está em negociações avançadas para se juntar ao ambicioso London City Lionesses, da Championship, uma contratação que representaria um grande golpe de mestre para o clube da capital, que busca montar um elenco de ponta.
Espera-se que Batlle retorne à Inglaterra para se juntar ao Arsenal. A lateral já havia impressionado na WSL durante sua passagem pelo Manchester United antes de retornar ao Barcelona em 2023. A transferência para o time de Renee Slegers significaria a contratação de uma das zagueiras mais técnicas do futebol mundial, em um momento em que o time busca diminuir a diferença para o Chelsea e o Manchester City.
Fim de uma era para o León
Leon, de 30 anos, deixa o Barcelona como uma verdadeira lenda do clube. Desde que chegou do Atlético de Madrid em 2017, a zagueira central tem sido o pilar da defesa blaugrana, somando mais de 300 partidas e conquistando a incrível marca de 27 títulos. Seu palmarés inclui quatro títulos da Liga dos Campeões, consolidando seu status como uma das jogadoras mais condecoradas da história do clube. Sua habilidade técnica e capacidade de construir jogadas a partir da defesa definiram o estilo de jogo do Barcelona durante sua era de ouro. Com interesse
- AFP
O retorno breve, mas marcante, de Batlle
A segunda passagem de Ona Batlle pelo clube foi igualmente bem-sucedida, embora de menor duração. A jogadora formada na base voltou às suas origens em 2023 e conquistou 11 dos 12 troféus possíveis ao longo de três temporadas na equipe principal, distribuídas por duas passagens. A versatilidade da jogadora de 26 anos na defesa tem sido um trunfo fundamental para o Barcelona nas suas mais recentes campanhas, nas quais conquistou o triplo e o quadruplo.
As saídas de Leon e Batlle, juntamente com a de Putellas, deixam um vazio de liderança significativo a ser preenchido pelo Barcelona. A equipe tem apenas mais um jogo nesta temporada, uma viagem para enfrentar o Madrid CFF na Liga F, que servirá como uma despedida final para três das figuras mais influentes do futebol feminino moderno.