Mapi Leon e Ona Batlle seguem os passos de Alexia Putellas e deixam o Barcelona antes das transferências da WSL

O gigante catalão anunciou que tanto Leon quanto Batlle encerrarão suas passagens de sucesso pelo clube neste verão. Suas saídas representam uma grande reformulação para uma equipe que dominou o futebol nacional e europeu nos últimos anos, com o anúncio chegando logo após Putellas ter confirmado sua própria saída.

Leon e Batlle foram peças fundamentais da equipe que conquistou um histórico tetracampeonato nesta temporada, culminando com uma vitória dominante por 4 a 0 na final da Liga dos Campeões contra o OL Lyonnes, em Oslo. Tendo alcançado mais uma vez o auge do futebol europeu, a dupla defensiva está agora pronta para embarcar em novos capítulos em suas carreiras fora da Liga F.