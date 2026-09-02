Mandragora, adeus ao veneno: "Na Fiorentina, algo mudou, em detrimento das relações"

Rolando Mandragora, meio-campista nascido em 1997 e que acaba de trocar a Fiorentina pelo Torino, se despediu do mundo viola no Instagram não sem uma nota polêmica: "Nos últimos meses, algo mudou, em prejuízo das relações, e sem elas se faz uma grande dificuldade, na minha modesta opinião de homem".





Mandragora prossegue: "Florença, eu não saberia por onde começar... aliás, tenho uma vaga ideia. Cheguei há 4 anos à família de vocês, que com o tempo também se tornou a minha. Mas quando se fala de família, é exatamente disso que se trata... daquilo que vivi nos 4 anos em que estive aqui. Com Rocco e Catherine, com Joe e Camilla, com Daniele e Alessandro, esse conceito reinava soberano e era perceptível".