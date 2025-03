O Manchester United precisa de um novo goleiro: veja 8 possíveis substitutos para André Onana

A revolução de Rúben Amorim não vai estar pronta até ele contratar um goleiro confiável – e a GOAL pensou em algumas opções

O Manchester United precisa trazer um novo goleiro titular. Rúben Amorim não pode levar este elenco do United adiante com Onana no gol. O posicionamento e o manuseio do ex-jogador da Inter de Milão são terríveis, ele é muito impetuoso, não tem nenhum comando da área e sua distribuição é extremamente errática. Os Red Devils precisam de um nome muito mais seguro, e com isso em mente, a GOAL encontrou oito goleiros que poderiam substituir Onana na próxima janela de transferências...