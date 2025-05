E agora, Manchester United? Futuro do clube entra em xeque após fracasso na final da Liga Europa

A derrota para o Tottenham expôs a situação delicada de três jogadores-chave e do técnico — mas deixou um raro ponto positivo

A derrota para o Tottenham na final da Liga Europa confirmou a pior temporada do Manchester United desde o rebaixamento em 1974 – e, de forma deprimente, ela ainda não acabou. Nem mesmo o jogo contra o Aston Villa, no domingo (25), encerrará esse ciclo. O United ainda corre o risco de terminar em 17º na Premier League, uma posição acima da zona de rebaixamento, atrás até do próprio Spurs.

Poucos dias depois do que promete ser uma despedida melancólica em Old Trafford, a equipe embarca para uma turnê de pós-temporada na Malásia e em Hong Kong, com o único objetivo de arrecadar mais dinheiro. A receita extra é necessária após a perda da vaga na Champions League e do cheque de £100 milhões de libras (R$ 650 milhões), mas atravessar o mundo parece o pior cenário possível para Ruben Amorim e seus jogadores após um desfecho tão desanimador.

O clima no voo de 14 horas para Kuala Lumpur tende a ser tenso, especialmente entre Amorim e Alejandro Garnacho, que demonstrou insatisfação por ter começado no banco na final em Bilbao e insinuou uma possível saída do clube. Kobbie Mainoo pode estar no mesmo caminho após entrar apenas nos acréscimos, enquanto Bruno Fernandes terá tempo de sobra para refletir sobre as ofertas milionárias da Arábia Saudita.

Mais artigos abaixo

O próprio Amorim deve ter conversas importantes com o diretor executivo Omar Berrada e, depois, com Sir Jim Ratcliffe, à medida que as consequências da derrota em San Mamés começam a ser enfrentadas.