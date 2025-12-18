Manchester United entra na disputa com Liverpool, Manchester City e Tottenham por destaque do Bournemouth

Amorim está navegando por um complexo cenário de transferências em Old Trafford enquanto tenta montar uma equipe capaz de implementar sua formação favorita: o 3-4-3. O principal dilema é financeiro, pois o clube deve vender jogadores para cumprir as regras do PSR antes de fazer contratações significativas, uma situação que Amorim admitiu abertamente. Essa restrição financeira complica a necessária reformulação do elenco e a gestão das expectativas dos jogadores; com um elenco grande e com poucos menos nesta reta final de ano, vários jogadores, incluindo o graduado da academia Kobbie Mainoo, estão, supostamente, frustrados com a falta de tempo de jogo e podem sair do clube.

Amorim está mirando jogadores com perfil específicos e que se ajustem às suas exigências táticas. Um meio-campista central, seja um número seis ou um número oito box-to-box, é uma prioridade máxima, com as opções existentes enfrentando dificuldades atualmente. Ele também quer recrutar alas mais ofensivos, especialmente do lado esquerdo, para oferecer a largura necessária e a ameaça ofensiva em seu sistema. Reforços na zaga central e potencialmente outro atacante também estão na lista de desejos.

Alvos potenciais vinculados ao clube em janelas recentes incluíram meio-campistas promissores como Carlos Baleba, do Brighton, e Adam Wharton, do Crystal Palace, além de Semenyo. A necessidade de se desfazer de jogadores atuais, antes de contratar novos, dificultam a chegada de novas peças no elenco.