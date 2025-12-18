Manchester United entra na disputa com Liverpool, Manchester City e Tottenham por destaque do Bournemouth
Futuro incerto para a estrela do Cherries
A diretoria do Manchester United vê a oportunidade de contratar o ganês de 25 anos como algo que deve ser seriamente considerado, de acordo com o Independent, especialmente considerando as próximas obrigações de Amad Diallo e Bryan Mbeumo na Copa Africana de Nações — o que reduziria as opções da equipe no ataque. A Gana se classificou para a Copa do Mundo de 2026, mas não participará da CAN. E enquanto os Red Devils prefeririam fazer uma oferta pelo atleta do Bournemouth apenas na janela de meio de ano, eles podem ser forçados a uma contratação em janeiro caso algum dos rivais ative a cláusula. A preocupação principal para o United continua sendo financeira, já que a taxa de £ 65 milhões pode impactar sua prioridade de contratar um meio-campista defensivo ao final da temporada devido às regras do PSR.
- AFP
Altos elogios do treinador do United
O treinador do United, Rúben Amorim, recentemente elogiou Semenyo, dizendo: "Eles (Bournemouth) têm um jogador especial... Ele pode jogar em ambos os lados com ambos os pés. Acho que há muitos jogadores especiais na liga. O que sinto é que isso resume o treinador de topo, equipe de topo. Eu realmente gosto do time e do jogador de topo. Acho que ele é um jogador especial."
Semenyo tem sorte por evitar cartão vermelho
Amorim teve um lugar na primeira fileira para assistir a outro excelente desempenho de Semenyo, durante o emocionante empate de 4 a 4 entre Manchester United e Bournemouth, na segunda-feira. O ganês igualou o jogo em 1 a 1, mas teve sorte de permanecer em campo após uma briga com Diogo Dalot. Perto do intervalo e com o jogo empatado, Semenyo entrou em confronto com Dalot, levantando as mãos durante uma troca acalorada, parecendo agarrar a garganta do português. O incidente rapidamente se intensificou, atraindo jogadores de ambas as equipes e levando Bruno Fernandes a intervir.
O antigo árbitro da Premier League, Mark Clattenburg, falou sobre o evento, pelo qual Semenyo recebeu um cartão amarelo. Clattenburg disse: "Semenyo recebeu um cartão amarelo por levantar a mão para Diogo Dalot depois que uma falta foi assinalada. O cartão amarelo foi a decisão correta, já que foi um toque breve e não um aperto na garganta, o que poderia ter tido um elemento de maldade. Se esse fosse o caso, poderia ter elevado o cartão amarelo a um cartão vermelho."
- AFP
Dilemas de transferências se acumulam para Amorim
Amorim está navegando por um complexo cenário de transferências em Old Trafford enquanto tenta montar uma equipe capaz de implementar sua formação favorita: o 3-4-3. O principal dilema é financeiro, pois o clube deve vender jogadores para cumprir as regras do PSR antes de fazer contratações significativas, uma situação que Amorim admitiu abertamente. Essa restrição financeira complica a necessária reformulação do elenco e a gestão das expectativas dos jogadores; com um elenco grande e com poucos menos nesta reta final de ano, vários jogadores, incluindo o graduado da academia Kobbie Mainoo, estão, supostamente, frustrados com a falta de tempo de jogo e podem sair do clube.
Amorim está mirando jogadores com perfil específicos e que se ajustem às suas exigências táticas. Um meio-campista central, seja um número seis ou um número oito box-to-box, é uma prioridade máxima, com as opções existentes enfrentando dificuldades atualmente. Ele também quer recrutar alas mais ofensivos, especialmente do lado esquerdo, para oferecer a largura necessária e a ameaça ofensiva em seu sistema. Reforços na zaga central e potencialmente outro atacante também estão na lista de desejos.
Alvos potenciais vinculados ao clube em janelas recentes incluíram meio-campistas promissores como Carlos Baleba, do Brighton, e Adam Wharton, do Crystal Palace, além de Semenyo. A necessidade de se desfazer de jogadores atuais, antes de contratar novos, dificultam a chegada de novas peças no elenco.