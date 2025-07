Manchester United e Arsenal deveriam esvaziar a carteira por Victor Osimhen e realizar o sonho de 75 milhões do atacante virar realidade

Red Devils e Gunners estão de olho em um novo centroavante — e por que não pensar no nigeriano?

O nome de Victor Osimhen tem sido, incrivelmente, pouco citado nos vários rumores de transferências envolvendo Arsenal e Manchester United, que focam suas buscas por um centroavante nesta janela de meio de ano. Mas será que a dupla vai se arrepender de não cotar o nigeriano?

É verdade que, depois do caos do ano passado, a nova novela envolvendo Osimhen pode desanimar os grandes clubes da Europa — mas para duas equipes em clara necessidade de poder de fogo, ir atrás do atacante nigeriano deveria ser óbvio, ainda que com objetivos bastante distintos na próxima temporada.

Com a cláusula de rescisão prestes a expirar, é questão de tempo até que o nome de Osimhen volte a dominar as manchetes. Arsenal e United, porém, já deveriam estar fazendo tudo ao seu alcance para garantir um jogador que entrega gols com regularidade.