Manchester City ainda incompleto: as seis coisas que o time de Pep Guardiola precisa fazer além de gastar quase 300 milhões no mercado de transferências

Mesmo após um investimento pesado, o elenco ainda carece de ajustes importantes para atender às exigências de o técnico catalão

Enquanto a maioria dos times da Premier League já força o ritmo na pré-temporada, o Manchester City ainda está de férias. Haaland e companhia aproveitam os últimos dias de descanso após o Mundial de Clubes e só se apresentam no dia 28 de julho. Mas Pep Guardiola e o novo diretor esportivo, Hugo Viana, seguem trabalhando para reforçar o elenco.

O City foi ao mercado com ambição: contratou cinco jogadores em junho, antes do Mundial, por 111 milhões de libras (R$ 832,8 milhões/€ 128,1 milhões). Isso se soma aos 180 milhões de libras ( R$ 1,35 bilhão / € 207,8 milhões) investidos em janeiro. O mais novo reforço é o jovem norueguês Sverre Nypan, de 18 anos, comprado por 12,5 milhões de libras (R$ 93,78 milhões) — ele deve ser emprestado.

Mesmo com mais de 300 milhões de libras (R$ 2,25 bilhões) gastos em 2025, a queda para o Al Hilal no Mundial mostrou que ainda há muito o que corrigir. E Guardiola e Viana têm trabalho pela frente antes da estreia no Campeonato Ingles contra o Wolves, fora de casa, no dia 16 de agosto.