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Jeremy Doku Manchester City Liverpool 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Manchester City, oficial: Doku renova contrato

Manchester City
Mercado da bola
J. Doku

O belga renova até 2031

O Manchester City blinda Jérémy Doku e coloca no papel a vontade de seguir apostando por muito tempo no ponta belga. O jogador nascido em 2002, de fato, renovou seu contrato com os Citizensaté2031, assinando um novo acordo de cinco anos que confirma a centralidade do jogador nos projetos futuros do clube inglês.

Chegado a Manchester em setembro de 2023, vindo do Rennes, Doku foi conquistando progressivamente um espaço importante dentro da equipe, mostrando sobretudo suas qualidades no um contra um, a velocidade e a capacidade de criar superioridade numérica pelo lado do campo. Um perfil que o Manchester City considera estratégico e no qual decidiu investir por muito tempo.

  • "Adoramos o estilo de jogo de Maresca, é empolgante para os jogadores", declarou o jogador belga, destacando a apreciação pela filosofia do treinador. Palavras que mostram a sintonia entre Doku e o ambiente, em um momento em que o clube busca consolidar o seu projeto técnico.


    Desde a sua chegada à Inglaterra, o desempenho de Doku tem sido significativo: 126 jogos e 21 gols com a camisa do Manchester City, números aos quais se soma uma galeria de títulos já rica apesar da pouca idade. Em seu período com o City, ele conquistou uma Premier League, uma FA Cup, uma Copa da Liga Inglesa e uma Community Shield.


    O novo contrato até 2031 representa, portanto, um sinal claro: o Manchester City considera Doku uma das peças sobre as quais quer construir o seu futuro. O ponta belga, por sua vez, está pronto para dar sequência à sua aventura com a camisa do City, com o objetivo de aumentar ainda mais o seu peso dentro da equipe e enriquecer uma galeria de troféus já importante.

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