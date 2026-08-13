Manchester City, oficial: Doku renova contrato

O Manchester City blinda Jérémy Doku e coloca no papel a vontade de seguir apostando por muito tempo no ponta belga. O jogador nascido em 2002, de fato, renovou seu contrato com os Citizensaté2031, assinando um novo acordo de cinco anos que confirma a centralidade do jogador nos projetos futuros do clube inglês.
Chegado a Manchester em setembro de 2023, vindo do Rennes, Doku foi conquistando progressivamente um espaço importante dentro da equipe, mostrando sobretudo suas qualidades no um contra um, a velocidade e a capacidade de criar superioridade numérica pelo lado do campo. Um perfil que o Manchester City considera estratégico e no qual decidiu investir por muito tempo.