Manchester City, oficial: Doku renova contrato

"Adoramos o estilo de jogo de Maresca, é empolgante para os jogadores", declarou o jogador belga, destacando a apreciação pela filosofia do treinador. Palavras que mostram a sintonia entre Doku e o ambiente, em um momento em que o clube busca consolidar o seu projeto técnico.





Desde a sua chegada à Inglaterra, o desempenho de Doku tem sido significativo: 126 jogos e 21 gols com a camisa do Manchester City, números aos quais se soma uma galeria de títulos já rica apesar da pouca idade. Em seu período com o City, ele conquistou uma Premier League, uma FA Cup, uma Copa da Liga Inglesa e uma Community Shield.





O novo contrato até 2031 representa, portanto, um sinal claro: o Manchester City considera Doku uma das peças sobre as quais quer construir o seu futuro. O ponta belga, por sua vez, está pronto para dar sequência à sua aventura com a camisa do City, com o objetivo de aumentar ainda mais o seu peso dentro da equipe e enriquecer uma galeria de troféus já importante.